Scopri cinque sport divertenti ed efficaci da praticare in spiaggia.

Fonte: Istock

L’estate è ormai arrivata e tra vacanze e brevi pause nelle quali rilassarsi, il mare è sicuramente una delle mete più ambite. Luogo ideale per prendere la tintarella e trascorrere il tempo con gli amici, la spiaggia è spesso la meta anche di coloro che dopo un anno di palestra temono di perdere ogni beneficio per qualche giorno di vacanza. Posto che una piccola pausa fa sempre bene a corpo e mente, è importante ricordare che anche la spiaggia si rivela un ottima palestra con la differenza che invece di specchi e pareti offre cielo aperto e una distesa di acqua salata e ricca di onde. Quindi, quale migliore occasione di mantenere la linea se non quella di trovare il modo giusto per allenarsi anche al mare?

Cinque sport da praticare in spiaggia per restare in forma

Fonte: Istock

Chi desidera continuare ad allenarsi anche in vacanza può farlo semplicemente approfittando di spiaggia e mare. Gli sport da praticare infatti sono tanti e sicuramente più ricreativi di molti altri, perfetti per mantenersi in allenamento senza però dimenticare del posto bellissimo nel quale ci si trova. Proviamo quindi a scoprire cinque sport che si possono praticare anche in riva al mare o direttamente tra le onde.

Corsa. Correre sulla spiaggia si può rivelare uno sport a tutti gli effetti e persino molto faticoso. La struttura del suolo sul quale ci si muove consente infatti di allenare in modo particolare i muscoli delle gambe, stimolando sia la circolazione che il dimagrimento. I meno allenati possono trovare dei benefici anche da una semplice passeggiata, ancor meglio se fatta a piedi nudi e proprio in riva al mare.

Nuoto. Com’è abbastanza facile da intuire, il nuoto è uno degli sport più indicati a chi si trova in vacanza al mare. Consente di allenare tutti i muscoli, contribuendo così a mantenere i risultati ottenuti in un anno di palestra e portando addirittura ulteriori benefici. Inoltre con delle belle nuotate ci si sentirà rinvigoriti e si acquisirà un tono muscolare non indifferente.

Acquagym. Piuttosto diffusa quando ci si trova in piscina, l’acquagym è ancora poco sfruttata al mare, luogo dove sarebbe invece lo sport ideale anche per via dello iodio e dei benefici che apporta restare immersi nell’acqua salata. Quale buon momento, quindi, per iniziare? Per fortuna, i tempi stanno cambiando e sempre più stabilimenti balneari tendono ad inserirla nei programmi. Informandosi, quindi, si può trovare qualche corso da fare per rilassarsi senza perdere di vista la forma fisica.

Pedalò. Ebbene si, se avete voglia di faticare, un bel pedalò in acqua può essere la scelta perfetta per sostituire momentaneamente la bicicletta. Basterà pedalare senza prendersi troppe pause e mantenere un ritmo costante per trasformare una gita tra amici in un momento di allenamento. E il bello è che sarà così divertente che quasi non peserà pur allenando i muscoli e dando modo di tenersi in allenamento.

Fitwalk. Questa sorta di camminata può risultare molto efficace se fatta sulla spiaggia poiché l’attrito sulla sabbia aumenta la fatica e rende più efficace la camminata. Quanto alle modalità si potranno seguire quelle tipiche della disciplina, optando per una camminata fuori o per metà dentro l’acqua.

Grazie a questi esercizi chiunque potrà mantenersi in forma senza perdere di vista le vacanze e la possibilità di riposarsi un po’ prima di tornare ad allenarsi a pieno ritmo in palestra. Dopotutto non è da sottovalutare i benefici dei quali si gode allenandosi all’aperto e in zone dove l’aria è sicuramente più salutare. Provare per credere.

