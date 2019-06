Portare a spasso il proprio cane può essere un buon modo per allenarsi. Ecco alcune tecniche efficaci.

Trascorrere del tempo con i propri animali domestici è qualcosa che fa bene allo spirito. Da oggi, però, può diventare un vero toccasana anche per la forma fisica. Come? Basta scoprire le strategie per allenarsi insieme a loro ed in particolare insieme al cane. In questo modo, portarlo a spasso non sarà più un momento solo per lui ma un atto di condivisione nel quale allenarsi insieme. Un modo come un altro per ritrovare la forma perfetta divertendosi e passando del tempo con la migliore delle compagnie.

Allenamenti da fare insieme al proprio cane

La passeggiata dinamica. Iniziamo con qualcosa di semplice, ovvero la classica passeggiata. Se invece di farsi tirare dal cane si cerca di stare al suo passo e, perché no, a superarlo, si potrà giovare di una frequenza cardiaca in grado di portare benessere al fisico. Camminare sulla spiaggia o scegliere un tipo di terreno con delle salite, aumenterà lo sforzo, allenando i muscoli. Ovviamente è importante iniziare in modo graduale e tenere sempre sotto controllo il cane che non dovrà stancarsi o disidratarsi. Poco alla volta si troverà un ritmo che sia buono per entrambi e che consenta una passeggiata non solo divertente ma anche in grado di migliorare la forma fisica.

La corsa. Dopo aver imparato a camminare con un certo ritmo si può iniziare ad alternare alla camminata alcuni momenti di corsa, aumentandoli sempre più. In questo modo il cane si divertirà un mondo e il risultato sarà quello di avere dei muscoli più allenati, una maggior resistenza e una forma fisica che a fine estate sarà sicuramente invidiabile. Se si intende correre senza il guinzaglio è indispensabile scegliere luoghi lontani dalla strada e se si va per boschi, distanti da precipizi o punti pericolosi per il cane. Sempre meglio scegliere zone delimitate da recinti, in modo da avere sempre il controllo sul proprio amico a quattro zampe.

Il canicross. Qui si passa ad una vera e propria disciplina in cui si viene letteralmente trainati dal proprio cane ma in modo voluto e sportivo. In pratica si corre insieme ed uniti da una cintura e una pettorina su un dato percorso che è solitamente sterrato. Trattandosi di una disciplina sportiva ci sono delle regole che l’amico a quattro zampe dovrà imparare e per questo motivo è consigliabile prendere una o due lezioni da istruttori idonei. In questo modo si potrà anche conoscere le date di eventuale gare e una volta allenati prendervi parte.

Ovviamente di modi per allenarsi con il proprio cane ce ne sono tanti, come ad esempio le escursioni o il nuoto. Ciò che conta è scoprire quella più adatta ad entrambi e procedere senza fretta, prendendosi sempre cura del proprio cane e cercando prima di tutto di divertirsi. Perché nulla è più piacevole del mantenersi in forma mentre ci si diverte insieme a chi si ama. Lo sforzo in questo caso è infatti pari a zero.

