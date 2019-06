Queste 5 abitudini quotidiane ti faranno dimagrire

Scopri cinque modi per dimagrire facilmente anche senza andare in palestra.

Per perdere perso e mantenersi in forma è indispensabile alimentarsi in modo sano e praticare dell’attività fisica. A volte, però, pur mangiando nel modo corretto si ha davvero poco tempo per fare sport o iscriversi in palestra e questo può pregiudicare i risultati senza contare che mantenersi in movimento è un vero toccasana anche per la salute.

Posto che è sempre bene imparare a trovare del tempo da dedicare a se stessi e che ci si può allenare anche in casa riducendo così sia i costi che il tempo di andare e tornare, nei periodi più stressanti si può ricorrere a qualche piccola strategia in grado di mantenerci in forma anche senza praticare un’attività fisica precisa. Scopriamo quindi cinque modi che messi in pratica ogni giorno possono aiutare a tamponare il problema e a mantenerci in forma anche nei periodi di fiacca.

Cinque piccole attività da svolgere tutti i giorni per mantenersi in forma

Gli esercizi del risveglio. Puntare la sveglia quindici minuti prima non comporta chissà quali sacrifici ma può fare molto se si cerca del tempo per muoversi un po’. Iniziare la giornata con un po’ di stretching, infatti, aiuta i muscoli e persino l’umore. Se poi si riesce ad inserire qualche saltello, come quelli che si facevano a scuola, in palestra, si darà una spinta iniziale al metabolismo e ci si sceglierà al contempo.

Fare esercizi mentre ci si trucca. Mentre si passa del tempo allo specchio sia per lavarsi i denti che per truccarsi si possono eseguire degli esercizi per le gambe. Il busto rimane ben fermo e ciò consente persino di truccarsi o sistemare la piega. Dopo il riscaldamento, questi esercizi, ti consentiranno di aver già praticato della ginnastica ancor prima di mettere il naso fuori di casa.

Fare le scale a piedi. Invece di usare l’ascensore, prova a scendere e salire le scale a piedi. Fallo sia a casa che al lavoro e se vivi e lavori al piano terra, recati al lavoro camminando a passo veloce. Una bella camminata ti farà solo bene e ti riempirà di energie e di voglia di fare. E poi, ormai lo sanno tutti che camminare un po’ ogni giorno allunga la vita, no?

Tenersi in movimento durante il giorno. Se si svolge un lavoro di tipo sedentario è consigliabile fare qualche esercizio durante il giorno. Si può fare dello stretching mentre si è alla scrivania o i classici esercizi da aereo per la circolazione delle gambe. Se ci si vuole spingere un po’ oltre si può fare un’altra piccola camminata durante la pausa pranzo, in modo da sgranchirsi i muscoli e tenersi allenate.

Una sessione di meditazione serale. E visto che per stare in forma anche il relax è fondamentale, perché non abbassare i livelli di cortisolo con una piccola meditazione? Se proprio non si riesce si può optare per dello yoga. Basta anche qualche posizione purché la si faccia respirando per bene, e cercando in tutti i modi di astrarre la mente. Il cortisolo è da sempre nemico della forma fisica e della dieta, e tenere bassi i valori renderà tutto più semplice.

Queste piccole strategie, ovviamente, non possono sostituire la palestra o un buon allenamento fatto a casa o all’aria aperta ma sono un’alternativa per quelle giornate in cui si sa a priori di non poter fare nulla. Ovviamente, va bene metterli in pratica anche se si pratica sport e, inutile dirlo, vanno sempre abbinati ad un’alimentazione sana e bilanciata che è il primo strumento davvero utile per perdere peso e mantenersi non solo in forma ma anche e, soprattutto, in salute.

