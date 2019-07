Ecco 10 modi per sapere se i tuoi comportamenti in camera da letto sono la prova di una buona salute sessuale. E se così non fosse, potrebbero aiutarti a migliorarlo.

Non hai mai avuto la curiosità di sapere cosa succede nella camera da letto del tuo vicino di casa dopo il tramonto? Beh, forse la tua curiosità ti spinge a voler scoprire semplicemente qual’è tuo livello di salute sessuale: il numero di volte in cui fate l’amore, se lo fate sempre nelle stesse posizioni o se variate, se dovreste consultare un terapeuta oppure no… schiarisciti le idee con questi 10 segni molto rivelatori.

Ecco 10 segni che la tua coppia gode di una buona salute sessuale

Ti senti bene nel tuo corpo

Un’università del Texas ha condotto uno studio su donne di età compresa tra i 18 e i 49 anni. Ha scoperto che coloro che hanno una percezione più positiva dei loro corpi sono anche quelli che sono sessualmente più soddisfatti. Il motivo? Preoccuparsi delle dimensioni delle cosce durante il rapporto sessuale sembra secondario per un orgasmo eppure ha un’effetto negativo ed influenza negativamente la capacità di raggiungere un orgasmo e causa problemi di lubrificazione. La perdita di peso ha anche dimostrato di aumentare la fiducia in se stessi e nel proprio corpo. Un consiglio: concentrati sul tuo cuore prestando attenzione ai segnali inviati dal tuo corpo come la frequenza cardiaca … Secondo la rivista scientifica PLOS uno, questo esercizio ti aiuterà a rafforzare l’immagine di te.

Non hai paura di chiedere ciò che vuoi (e anche il tuo partner!)

Secondo la sessuologa Aline Zoldbrod “per un buon sesso ci vuole la ricetta perfetta”. Se il tuo partner riesce a leggere i tuoi pensieri come in un libro aperto, è aperto all’apprendimento per soddisfare meglio i tuoi desideri allora il tuo sesso sarà perfetto. Se per te è difficile specificare verbalmente le tue aspettative, puoi scrivere le tue fantasie invece di esprimerle frontalmente.

Pianificachi i tuoi piani sessuali

Per la maggior parte delle persone, il sesso fa rima con lussuria, mentre deve tenere un posto vitale nella vita di una coppia … Per Zoldbrod, “Se i tuoi figli sono abbastanza grandi e / o non vivono più a casa, il fatto pianificare una festa sessuale è una buona idea. ” Ad esempio, suggerisce di organizzare e pianificare la tua serata intorno al “sesso” mettendo i bambini a dormire, ad esempio, in modo da poter passare più tempo a giocare con il tuo partner. Puoi, ad esempio, rilassatevi guardando un divertente programma televisivo o un film insieme. Un prerequisito per mettervi di buon umore per il resto dei festeggiamenti.

Il numero non conta!

“Che tu lo faccia poche volte a settimana o una volta al mese non importa, concentrarsi su un numero non è un buon modo per valutare la qualità della tua vita sessuale”, afferma la terapeuta sessuale statunitense Kristin Zeising.

A questo proposito, i ricercatori hanno condotto uno studio pubblicato sul Journal of Economic Behavior & Organization in cui hanno scelto coppie a caso e chiesto loro di raddoppiare la frequenza dei loro rapporti sessuali. Rispetto ad un gruppo di controllo di coppie, che erano tranquillamente impegnati nelle loro attività, quelli che facevano più “sesso” non erano più soddisfatti degli altri. La pressione su se stessi o sul proprio partner può causare una diminuzione della soddisfazione in base ai risultati di questo studio. Inoltre, i ricercatori credono che viaggiare o uscire in posti nuovi crei nuove opportunità per avere rapporti sessuali più soddisfacenti.

Ti piace proprio

Non importa quante volte alla settimana / mese lo fai, se sei impegnato o meno … Bisogna porsi le domande giuste, che dimostrano che ti piace / che apprezzi. “Ti senti più vicino al tuo partner dopo? “Sei di umore migliore?” Queste sono le uniche domande che hanno davvero senso.

Nella tua coppia, il sesso “per pietà” non ha motivo di esistere! Deve sempre essere un momento fantastico …

Zoldbrod affema che il “sesso per pietà” si verifica quando fare l’amore viene percepito come un lavoro ingrato, non è un buon segno! Alcuni esperti pensano che non bisognerebbe chiudere la porta al proprio partner, bisognerebbe cercare di compiacerlo ma di tanto in tanto, un po ‘di “dieta” non può che aumentare la libido e la relazione.

Riconosci il momento in cui devi sapere come cambiare la tua routine sessuale

Dimentica la famosa scena cult di “Quando Harry incontra Sally”, dove Meg Ryan simula l’orgasmo! Nella vita reale, è difficile fare finta …

Se non lo fai, ci sono buone probabilità che il tuo partner lo sappia, a prescindere dalle vocalizzazioni che simulerai! Quando le coppie sono bloccate in una routine sessuale, mostrano meno interesse per la cosa. Da qui il fatto di fare sforzi extra per rendere più vivaci i tuoi giochi d’amore: fuochi d’artificio, attrezzature, nuove posizioni … Semplici modi per rinfrescare la tua routine sessuale.

Siete felici insieme

Può sembrare semplice, ma c’è una relazione molto stretta tra soddisfazione sessuale e felicità in una relazione. È uno studio di scienze sociali che lo dimostra. Avere il desiderio di fare l’amore spesso, sentirsi bene dopo, ecc. Tutti questi fattori sono indicatori di una buona relazione, che aprono la strada a una vita sessuale migliore.

A volte sei molto spinto mentre fai l’amore

Se sussurri frasi “crude” nell’orecchio del tuo partner in generale, le battute sessuali esprimono una grande soddisfazione sessuale sia per gli uomini che per le donne, secondo un uno studio pubblicato nel 2011 sul Journal of Integrated Social Sciences. Queste piccole cose che fai ogni giorno ti permettono di mantenere una connessione fisica, con un tocco di romanticismo e altro ancora.

Non fatevi prendere dal panico in caso di “fallimento”!

È importante avere una visione realistica di cosa sia una vita sessuale sana. In effetti, non sarà sempre intensa o appassionata e la frequenza dei tuoi rapporti fluttuerà nel corso della tua relazione. Non farti prendere dal panico in caso di “rottura” e apritevi l’un l’altro per parlare apertamente quando qualcosa non va.

