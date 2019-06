Congestione digestiva in acqua: cos’è e come evitarla rispettando le 10 regole al mare. Sintomi e cause di un disturbo digestivo facilmente evitabile se conosciuto in tempo

Con l’arrivo del caldo le mete ambite sono certamente il mare e la piscina. Luoghi dove poter trovare un po’ di refrigerio dalla calura estiva. Si arriva in spiaggia e spesso, imprudentemente, ci si getta in acqua per rinfrescarsi dall’eccessivo calore accumulato in auto o in città. E, molto frequentemente, può succedere di star male all’improvviso. Cosa sta capitando? Probabilmente non ve ne rendete conto ma il brusco sbalzo termico – troppo caldo e troppo freddo – insieme, può provocare delle forti reazioni al nostro organismo che, non sia adatta immediatamente al cambio repentino a cui lo abbiamo sottoposto inconsciamente. Di cosa stiamo parlando? Di Congestione digestiva. Chi di noi, specie da piccoli, non ha sentito la propria mamma o il proprio papà, dire “Dopo mangiato niente bagno per un po’ “, oppure “Non buttarti in acqua subito, bagnati prima poco per volta”. E quante volte lo abbiamo fatto, solo perché ci veniva imposto ma non spiegato per bene? Quasi sempre. Ora, per evitare gli stessi errori con i nostri bimbi ma anche con noi stessi, cerchiamo di far chiarezza su cosa sia la congestione digestiva e perché è importante seguire determinate regole per prevenirla, sia al mare che in piscina. I sintomi di una congestione sono chiari ma, spesso poco conosciuti dalla maggioranza delle persone. Fino ad ora. Per godersi un’estate tranquilla bisogna conoscere il modo e le regole giuste da adottare in spiaggia.

Potrebbe interessarti anche: Bambini e sole: effettivi nocivi e benefici dell’esposizione al sole

Potrebbe interessarti anche: GRAVIDANZA: le regole per prendere il sole in sicurezza

Congestione digestiva in acqua: cos’è?

Con la parola congestione si intende, in modo generico, un eccessivo accumulo di sangue in un organo o in una parte del corpo. Si può parlare, quindi, di congestione cerebrale, polmonare, delle prime vie respiratorie a seconda dell’organo in cui si verifica l’accumulo di sangue.

Potrebbe interessarti anche: Ecco come sgonfiare la pancia e sbarazzarsi definitivamente del gonfiore

In genere, tuttavia, il termine congestione è comunemente usato per definire un blocco digestivo (blocco intestinale da freddo o congestione dello stomaco). Dopo i pasti, infatti, per svolgere la funzione digestiva e i processi chimici che permettono la trasformazione del cibo ingerito, stomaco e intestino necessitano di molto ossigeno che viene loro trasportato in gran quantità attraverso il flusso sanguigno. Un improvviso cambiamento della temperatura può provocare una diminuzione della quantità di sangue che arriva all’addome causando il rallentamento, o il blocco, dei processi digestivi con la conseguente comparsa di malessere.

La congestione digestiva è considerata un disturbo tipico dell’estate e del caldo, come indicato anche nel sito del Ministero della Salute che tra le possibili cause riporta “La congestione è dovuta all’introduzione di bevande ghiacciate in un organismo surriscaldato, durante o subito dopo i pasti”. Bisogna ricordare, però, che durante la digestione anche un eccessivo sforzo fisico o il passaggio da un ambiente riscaldato ad uno freddo (ad esempio, in inverno, dopo aver mangiato, fare una passeggiata all’aperto senza essersi adeguatamente coperti) può provocare una congestione digestiva. Il risultato è uno squilibrio circolatorio, che causa, oltre all’interruzione del processo digestivo, una sorta di shock che può avere conseguenze drammatiche.

Ad essere più facilmente colpiti sono i bambini e gli adolescenti, sia perché il loro apparato digerente è più delicato rispetto a quello degli adulti, sia perché sono meno attenti ai segnali inviati dal corpo.

I sintomi e i segnali di una congestione digestiva in acqua

È importante riconoscere i primi segnali della congestione digestiva per poter intervenire in tempo ed evitare conseguenze che possono divenire anche gravi. Specie per quanto riguarda i bambini che non sanno riconoscere e non sanno interpretare i primi disturbi e, per questo motivo, possono essere soggetti più a rischio rispetto agli adulti, in particolare se la congestione si verifica mentre sono in acqua. La persona colpita da congestione digestiva improvvisamente impallidisce, trema, suda freddo e si sente improvvisamente spossata. Dopo pochi minuti, compare un forte dolore all’addome, con crampi alla bocca dello stomaco, nausea e vomito. Altri sintomi che possono segnalare il verificarsi di una congestione digestiva comprendono annebbiamento della vista, capogiri e perdita dei sensi. In alcuni casi, è possibile un collasso cardiaco. Solo raramente, a seguito di un rapido e intenso sbalzo di temperatura (shock termico) come quello che si verifica, ad esempio, tuffandosi in acqua molto fredda durante la digestione, può determinarsi una congestione fulminea che può causare uno svenimento. Quando ciò accade in acqua può sopraggiungere la morte per annegamento.

Potrebbe interessarti anche: Cosa mangiare sotto l’ombrellone? Il menu completo da spiaggia

I sintomi che possono comparire in caso di congestione digestiva sono, in genere, non specifici e comuni anche ad altre condizioni come, ad esempio, il colpo di calore e/o l’insolazione. Facendo il punto di quanto detto fin ora, i sintomi principali sono: