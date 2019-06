Scopri questa tecnica semplice per prendersi cura della pelle del viso, usando solo una cosa: i cubetti di ghiaccio.

Peeling, scrub, pulizia … per migliorare il viso i trattamenti possbili sono molteplici e si adattano ad ogni tipo di pelle. Tuttavia, alcune di queste soluzioni comportano l’uso di prodotti o metodi che non sono sempre sani e possono irritare la pelle del viso, per fortuna esiste un’ alternativa naturale che apporta solo benefici: l’utilizzo di cubetti di ghiaccio.

L’applicazione di cubetti di ghiaccio sulla pelle è una tecnica molto popolare nei moderni rituali di bellezza. Molti esperti di bellezza scommettono su questo trucchetto che viene sempre più utilizzato nelle spa poiché ha davvero molti vantaggi.

Ecco cosa accade se applichi ghiaccio sul viso

Questa tecnica aiuta a prevenire le rughe, combattere l’acne e rinfrescare il viso. E non è tutto, l’applicazione dei cubetti di ghiaccio ha anche altre virtù.

Rende la pelle più liscia:

I cubetti di ghiaccio consentono di stringere i pori dilatati a causa delle impurità e dell’eccesso di sebo che li intasa. L’applicazione di cubetti di ghiaccio aiuterà a tonificare la pelle del viso e renderla più liscia.

Rende la pelle tonica:

I cubetti di ghiaccio sono considerati un tonico economico. Sostituisci le lozioni toniche nella tua routine pre-make-up con cubetti di ghiaccio per ridurre i pori dilatati e dare al tuo fondotinta una finitura perfetta.

Migliora la circolazione sanguigna:

L’applicazione di cubetti di ghiaccio sulla pelle può migliorare la circolazione sanguigna. Il freddo agisce sui vasi sanguigni stringendoli, il che ha l’effetto di evitare un significativo flusso di sangue verso la superficie della pelle. In caso di infiammazione o gonfiore, i cubetti di ghiaccio sono ottimi alleati.

Riduce le occhiaie:

Questo trucco è uno dei più noti nel mondo della bellezza. Se ti svegli ogni mattina con gli occhi gonfi, prova ad applicare i cubetti di ghiaccio. Il ghiaccio freddo aiuterà a ridurre il gonfiore e le borse sotto gli occhi.

Previene le rughe:

I cubetti di ghiaccio sono un trucco naturale per ridurre le rughe e prevenirle. Applicarli aiuta a rassodare la pelle, ridurre la comparsa di rughe e prevenire l’aspetto di altri. La pelle apparirà più giovane!

Riduce le imperfezioni:

Usato per alleviare il rossore, l’irritazione e il gonfiore, i cubetti di ghiaccio sono anche efficaci contro i brufoli. Una volta che il brufolo mostra la punta del suo naso, applica un cubetto di ghiaccio su di esso e lascia agire qualche secondo. Questo suggerimento aiuterà a rallentare il processo infiammatorio. Puoi ripeterlo tutte le sere fino a ottenere i risultati desiderati.

Come usare i cubetti di ghiaccio sulla pelle del viso?

Prima di mettere i cubetti di ghiaccio sulla pelle del viso, questo deve essere ben pulito. Quindi prendere un pezzo di garza o un altro panno morbido e avvolgere il cubetto di ghiaccio al suo interno. Una volta che il cubetto di ghiaccio inizia a sciogliersi e inumidire il tessuto, applicalo sul viso.

Tenere il cubetto di ghiaccio su diverse aree del viso per 1 o 2 minuti. Quindi fai movimenti circolari, muovendo delicatamente il cubetto di ghiaccio. Fai attenzione a non insistere sull’area sotto gli occhi, che è molto sensibile. Infine, applicare una crema idratante.

Devi fare questo trucco mattina e sera, per ottenere i migliori risultati.

Suggerimenti per un corretto utilizzo del ghiaccio sul viso:

Non è sempre obbligatorio avvolgere il cubetto di ghiaccio in un panno prima di applicarlo sul viso, ma si consiglia di indossare i guanti in modo che il cubetto di ghiaccio non si sciolga rapidamente.

Il freddo estremo può danneggiare i capillari sanguigni sotto la pelle del viso. È quindi consigliabile non utilizzare i cubetti di ghiaccio subito dopo averli tolti dal congelatore

Evita di applicare i cubetti di ghiaccio sulla tua pelle, se hai dei capillari rotti

Interrompi il trattamento se senti fastidio. Si noti che i cubetti di ghiaccio non devono essere applicati per più di 15 minuti sulla pelle

Per ottenere i migliori risultati, è possibile aggiungere all’acqua cubetti di ghiaccio al limone, acqua di rose, tè verde, cetrioli, camomilla o altri ingredienti noti per i loro benefici sulla pelle. . Scegli gli ingredienti che si adattano al tuo tipo di pelle.

