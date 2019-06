Pamela Prati ha rotto il silenzio sui social con una foto in costume ed un messaggio molto particolare.

Pamela Prati, dopo l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, ha deciso di rompere il silenzio postando una foto in costume e dicendo a suo modo la sua. Come didascalia ha infatti inserito una frase di Anna Magnani che inneggia alla rinascita. Un messaggio sibillino che se riferito a quanto accaduto ultimamente potrebbe indicare la sua intenzione di prendere le distanze.

Se vuoi saperne di più sull’argomento guarda il video e clicca qui → Pamela Prati rompe il silenzio sui social – Foto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI