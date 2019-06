Black out per Francesco Monte, la reazione dei follower

Francesco Monte, dopo una storia dove ha parlato della rottura con Giulia Salemi, ha postato una foto tutta nera.

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati. La notizia è ormai giunta a tutti, portando i follower a dire la loro su una delle storie d’amore più seguite dell’ultimo anno.

Una coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello e andata avanti con foto, storie e messaggi che li mostravano sempre felici ed emozionati per l’avventura comune che stavano vivendo. Poi qualcosa è cambiata, i messaggi restavano gli stessi ma i fan notavano sguardi diversi, sorrisi più spenti e una diversa alchimia. Il dubbio che qualcosa non stesse andando per il verso giusto c’era già da un po’ ma la notizia della rottura tra i due ha comunque colto tutti di sorpresa, portando a reazioni diverse.

E se Giulia ha subito espresso il proprio malessere, Francesco si è inizialmente limitato a chiedere spazio attraverso una breve storia, salvo poi esprimere un evidente stato di disagio con il suo ultimo post.

Francesco Monte e la foto nera su Ig

L’ultima foto di Francesco Monte ha sorpreso notevolmente i follower. Si tratta infatti di una foto tuta nera, senza didascalie o tag di qualsiasi tipo. Una foto che mostra un black out di Monte, probabilmente a seguito della fine della sua storia con Giulia Salemi.

Come spesso accade le reazioni dei fan sono state diverse. Da un lato ci sono stati quelli che hanno cercato di spingerlo ancora una volta a ripensarci e dall’altro chi si è limitato a dedicargli parole di conforto. Tra i tanti non è mancato chi ha fatto notare che quando era all’interno della casa del Grande Fratello aveva parlato di una foto simile che avrebbe dovuto postare dopo la fine della storia con Cecilia proprio per indicare uno stacco tra il prima e il dopo.

Insomma, ognuno ha un suo parere su quanto sta avvenendo ma per avere certezze bisognerà attendere il prossimo post e scoprire se sarà dedicato a Giulia o ad altro.

Intanto, questo è quanto scritto precedentemente da Monte riguardo al fine della sua storia con la Salemi:

“Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremmo sempre bene e sappiamo quando bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni… Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con Affetto, Francesco.”

