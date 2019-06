Francesco Monte rompe il silenzio e dice la sua sulla fine della sua storia d’amore con Giulia Salemi.

Ieri il web è rimasto sconvolto dalla notizia della fine della storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. A dare inizio a tutto è stato un post in cui quest’ultima ha comunicato la fine della loro storia con un post molto triste e sentito che tutti hanno accolto con parole di incoraggiamento. Nel pomeriggio anche Monte ha deciso di dire la sua, pubblicando una breve storia su Instagram e rivolgendosi ai proprio follower e, ovviamente, a quelli di Giulia.

Francesco Monte: il suo messaggio sulla fine della storia con Giulia

Dopo il post di Giulia Salemi, anche Francesco Monte ha deciso di dire la sua e per farlo ha scelto le storie di Instagram con cui si è rivolto al proprio pubblico chiedendo sostegno e comprensione:

“Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremmo sempre bene e sappiamo quando bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni… Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con Affetto, Francesco.”

A seguire quello che invece è il post che ha dato inizio a tutto e scritto solo poche ore prima da Giulia Salemi:

“Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe… Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima… L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… È così che finiscono gli amori… Le labbra si staccano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso… senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare…

Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà… Lotti fin quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine… Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute. Fissi il soffitto in solitudine e le tue domande non cercano neanche più risposta. Senti freddo, un vuoto dentro… Ma poi ti vengono in mente tutte le persone che ti vogliono bene e percepisci di nuovo il calore e pensi che devi rialzarti per loro, asciugare le lacrime e andare avanti e auto convincerti che per un po’ forse continuerà a urlare il suo nome dentro il tuo cuore, ma alla fine la ferità si cicatrizzerà. Grazie per l’amore e il sostegno che mi date ogni giorno.”

La fine della loro storia è giunta come un fulmine a ciel sereno visto che sul web non era mai trapelato alcun tipo di problema. I due, infatti, erano andati a vivere persino insieme, mostrandosi sempre felici sia in foto che nelle tante storie che facevano insieme. Molti fan sperano quindi in una crisi passeggera e destinata a finire ma che al momento, almeno da quanto scritto da entrambi, sembra davvero difficile.

