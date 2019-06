I nutrizionisti raccomandano di aggiungere questi 6 deliziosi ingredienti alla tua insalata per perdere peso.

Tutti noi sogniamo di perdere i chili di troppo senza troppi sacrifici. Le diete restrittive non sono affatto motivanti e spesso non danno i risultati sperati. Ecco 6 ingredienti raccomandati dai nutrizionisti da aggiungere all’insalata per un pasto gustoso che aiuta anche a perdere peso!

Come creare un’insalata che promuova la perdita di peso

Ecco gli ingredienti che aggiunti alla tua insalata ti aiuteranno a farti perdere peso:

1. I peperoni

Composto al 90% di acqua e con un apporto calorico di 20 Kcal / 100 g, il peperone è l’alleato snellente per eccellenza. Inoltre, questo cibo ha molte virtù tonificanti, diuretiche, anti-infettive.

Ricco di vitamina C ed E, il peperone agisce anche come potente antiossidante che inibisce lo sviluppo o l’azione di alcuni composti cancerogeni. Questi antiossidanti neutralizzano anche i radicali liberi nel corpo e limitano l’accumulo di colesterolo nelle arterie, aiutando a ridurre il rischio di ictus, malattia coronarica e malattie cardiovascolari.

Ecco una ricetta a base di peperoni crudi, per godere di tutti i loro benefici:

– Avocado biologico

– Cipolla biologica

– Fagioli neri organici

– Pomodoro biologico

– Aceto balsamico

– peperone fresco biologico

In una ciotola, tagliare tutte le verdure in piccoli o medi pezzi quindi versare un po ‘di aceto balsamico. Mescola tutto insieme e assapora!

2. Le uova

C’è un processo nel corpo chiamato termogenesi alimentare: si tratta dell’energia prodotta dal corpo per digerire un cibo.La termogenesi delle proteine ​​è più importante di quella dei grassi o dei carboidrati.

In altre parole, il corpo brucia più calorie per digerire un uovo che una fetta di burro. Quindi i cibi ad alto contenuto proteico ti aiutano a bruciare più calorie. Inoltre, uno studio ha dimostrato che un pasto a base di uova aumenta la sazietà rispetto a un pasto con lo stesso numero di calorie ma senza uova.

Ecco alcuni altri alimenti biologici con cui puoi comporre la tua insalata a base di uova:

– Kale

– Cavoletti di Bruxelles fritti

– Carote

– funghi

– Olio extravergine di oliva

– Uova (puoi mettere fino a 2 uova sode)

3. I frutti rossi

I frutti rossi sono a basso contenuto di calorie (da 35 a 50 kcal / 100 g), ricchi di acqua e contengono molti nutrienti utili per la salute.

Il loro alto contenuto di potassio ti aiuterà a ricaricare le batterie per tutto il giorno e la vitamina C ti aiuterà a combattere l’invecchiamento precoce delle cellule causato da un eccessivo sviluppo di radicali liberi nel tuo corpo.

Ecco cosa puoi combinare ai frutti rossi per un’insalata sana e appetitosa:

– Mix vegetali verdi bio

– Gorgonzola

– cipolle bio

– Vinaigrette al balsamico

– noci pecan

4. Le pesche

Le pesche sono a basso contenuto di calorie e composte dal 90% di acqua. Le fibre contenute in questo frutto promuovono una sensazione di sazietà per un apporto calorico minimo. Inoltre, grazie al loro elevato contenuto di antiossidanti, le pesche aiutano a ridurre la formazione della placca nelle arterie e riducono anche il rischio di malattie cardiovascolari.

Combina le tue pesche con i seguenti alimenti, ovviamente biologici:

– Cipolla rossa

– Pomodori

– Feta

– Gamberi alla griglia

– Vinaigrette ai semi di papavero

Mescola tutti gli ingredienti e il gioco è fatto!

5. Legumi

Lenticchie, fagioli, piselli … i legumi non sono certamente da trascurare. In effetti, questi legumi ad alto contenuto di fibre donano una sensazione di pienezza e aiutano a ridurre la percentuale di grasso nel corpo. Secondo uno studio canadese condotto al St Michael’s Hospital di Toronto, le persone che assumono una dose giornaliera di legumi perdono in media 340 g. i risultati di questo studio suggeriscono anche che il consumo di legumi riduce la percentuale di grasso nel corpo.

Per un gusto ancora più delizioso, abbinali a ravanelli biologici, arancia biologica, scalogno biologico, feta e vinaigrette agli agrumi.

6. Cipolle

Le cipolle aggiungono sapore senza aggiungere grasso ai piatti. Il consumo di cipolle è fortemente indicato per le persone obese o che soffrono di ipercolesterolemia. In effetti, questo cibo riduce il grasso in eccesso nel sangue.

Per godere di tutte le sue proprietà, si raccomanda di mangiarlo crudo. Ecco una piccola panoramica degli alimenti biologici, che possono accompagnare le cipolle nelle insalate:

– Lattuga romana

– Cetriolo

– Pomodori

– Carote

– Ceci

Avvertenze:

La cipolla può causare intolleranza alimentare nelle persone con sindrome dell’intestino irritabile.

Fonte: Santè+

