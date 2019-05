Chiara Ferragni si è mostrata con un nuovo look, in molti però sospettano la presenza di una parrucca.

Ieri, Chiara Ferragni, ospite a Cannes ha mostrato una storia nella quale comparivano alcune ciocche di capelli appena tagliati. Poco dopo l’influencer si è mostrata con un taglio corto color biondo platino, chiedendo ai propri follower se era di loro gradimento.

Si è trattato di un vero choc per molti fan che hanno subito ammesso di preferirla con il look precedente. Tra commenti contro e a favore, però, in molti hanno iniziato a sollevare alcuni dubbi circa la presenza di una parrucca. Dubbio reso ancor più acceso da ingrandimenti di foto fatte dai fotografi e che in molti hanno iniziato a mostrare in rete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Chiara Ferragni si mostra al male senza veli – FOTO

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Chiara Ferragni e la sua vita privata CLICCA QUI!

Chiara Ferragni: taglio di capelli o parrucca?

Sembra che i follower di Chiara Ferragni non siano affatto soddisfatti dal suo recente cambio di look e che sospettino addirittura la presenza di una parrucca.

La fashion blogger dopo aver mostrato sulle storie di Instagram alcune ciocche di capelli, con tanto di scritta “cosa sta succedendo?” ha infatti sfilato sul red carpet con un nuovo taglio, postando sul suo account diverse foto.

I follower, a quel punto, hanno subito iniziato a farsi sospettosi, facendo notare la strana attaccatura dei capelli, molto simile a quella che di solito si può notare nelle parrucche. Da qui il sospetto che quelli di Chiara non siano capelli veri e che presto la fashion blogger metterà tutti al corrente dello scherzo mostrandosi nuovamente con i propri capelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Fedez e Chiara Ferragni sorprendono tutti con i tatuaggi dedicati a Leone

Misteri sui capelli a parte, Chiara Ferragni è reduce da una festa in grande stile che ha fatto (come sempre) discutere molti. In occasione del suo compleanno si è infatti regalata una giornata a Gardaland, ribattezzato Chiaraland per l’occasione.

Un evento enorme se si pensa che per celebrare il compleanno è stato affittato l’intero parco e che lei e gli invitati vi si sono recati con un pulman privato. Una festa in grande come tutte quelle organizzate dai Ferragnez (come dimenticare quella per Fedez organizzata al super mercato?) e che come sempre ha fatto parlare di se, nel bene e nel male.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Chiara Ferragni: documentario in uscita a Settembre?

Chiara Ferragni e le foto criticate: ecco la risposta

Chiara Ferragni mette in vendita la sua bambola: il web si divide