La mela è uno dei frutti più famosi dall’inizio dei tempi. Nota per le sue proprietà benefiche e per il sapore che la rende uno dei frutti più amati, è tra gli spuntini scelti più frequentemente per spezzare la fame durante la giornata. La maggior parte delle persone, però, ha l’abitudine di sbucciare la mela, privandosi di una parte fondamentale di questo frutto. Nella sua buccia, risiedono infatti proprietà insospettabili che fanno davvero bene all’organismo e che pertanto rendono questa parte spesso scartata assolutamente da mangiare. Senza la buccia, infatti, la mela perde parte delle proprietà che vanno spesso a dimezzarsi.

Ecco perché mangiare la buccia delle mele fa bene

Che la mela sia ricca di nutrienti è risaputo. Ciò che sfugge a molti è che la maggior parte si concentrano proprio nella sua buccia che viene spesso erroneamente scartata.

Scopriamo quindi il perché le bucce delle mele fanno bene:

La buccia della mela è ricca di quercetina, una sostanza antiossidante che aiuta ad alleviare i problemi respiratori, protegge la memoria e pare protegga anche da alcuni danni cerebrali di tipo degenerativo

La presenza di acido ursolico rende la buccia della mela particolarmente adatta a chi desidera perdere peso

Grazie alla presenza di polifenoli, la buccia aiuta a mantenere sane e attive le cartilagini

Nella buccia si trovano le fibre, ottime per aiutare l’intestino ad essere regolare

La buccia delle mele contiene anche la maggior parte di vitamine e sali minerali utili all’organismo

Nella buccia pare ci siano anche delle sostanze antitumorali

La buccia è ricca di vitamine utili per il mantenimento di una pelle sana e giovane

Insomma, mangiare le mele con la buccia è una scelta più che sensata. Per far si che l’organismo ne tragga giovamento, però, è consigliabile scegliere quelle biologiche in modo da evitare la presenza di pesticidi. In alternativa bisogna lavarle con cura, strofinandole per togliere ogni traccia residua di elementi estranei e nocivi. In questo modo si avrà anche una consistenza più piacevole grazie alla croccantezza che dona la buccia che, tra le altre cose, preserva la mela dall’ingiallirsi al contatto con l’aria.

