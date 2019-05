Questa bellissima donna ha 70 anni e non mangia zucchero da 28. Ecco la testimonianza di cosa è accaduto al suo corpo da quando ha eliminato lo zucchero dalla sua alimentazione.

Molte persone hanno sperimentato l’eliminazione dello zucchero raffinato dalla loro dieta e hanno assistito ad una grande trasformazione nei loro corpi, diventati più sani. Il caso di una donna di 70 anni, diffuso da Femme actuelle, ci fornisce un esempio vivente degli effetti sbalorditivi dell’eliminazione dello zucchero dalla dieta.

Sono passati quasi 30 anni da quando Carolyn Hartz ha smesso di mangiare lo zucchero da cui dipendeva in precedenza. A 70 anni sembra averne almeno 20 anni di meno. Oggi, mostra il suo corpo scolpito con orgoglio in bikini, senza complessi. Ecco cosa è cambiato secondo la sua testimonianza.

Effetti sbalorditivi dell’eliminazione dello zucchero dalla dieta

Il segreto di bellezza di questa bellissima 70enne di nome Carolyn è semplice: niente zucchero nella sua dieta. All’inizio è stato difficile, ma secondo lei, basta avere forza di volontà e prendere le misure necessarie finchè non ci si abitua al cambiamento; Secondo Carolyn non è mai troppo tardi per prendere questa decisione, lei l’ha presa all’età di 50 anni. Il suo metabolismo era rallentato con l’età, così ha pensato che fosse giunto il momento di prendere il controllo della situazione e fare alcune scelte mirate per il proprio corpo. Carolyn ha iniziato a selezionare il cibo da ingerire e ha ridotto le dimensioni delle porzioni.

Secondo Carolyn mangiare lentamente, assaporando ogni boccone l’ha aiutata a non ingrassare e mantenere un atteggiamento allegro e felice col quale ha contrastato il suo processo di invecchiamento.

Rispetto al passato Carolyn ha apportato alcuni cambiamenti fondamentali: al mattino assume proteine, si assicura di avere un sonno ristoratore e rimuove il trucco la sera prima di andare al letto per liberare la pelle del viso da tutte le impurità che ostruiscono i pori. Si assicura di idratare la sua pelle mattina e sera in modo che sia radiosa con un incarnato luminoso tutto il giorno e tiene la sua pelle lontana dal sole perché la disidrata e tira fuori le rughe prima del previsto. Infine, questa donna pratica la meditazione per ottenere rilassamento e liberarsi dallo stress, che rimane il principale fattore dell’invecchiamento delle cellule del corpo.

Cosa succede al nostro corpo quando non assumiamo più zucchero?

Abbandonare l’abitudine di mangiare zucchero può essere solo benefico per il corpo. Spesso mostriamo i segni di un sovraccarico di zucchero nel sangue poiché esso crea dipendenza e più ne consumiamo più ne desideriamo creando una dipendenza difficile da eliminare.

I consumo eccessivo di zucchero può essere negativo per l’organismo e può portare a:

Aumento di peso

Il consumo di bibite e succhi di frutta porta ad un aumento del consumo di calorie liquide. Il fruttosio aumenta la fame e il desiderio di mangiare e può portare alla resistenza a un ormone chiamato “leptina” che aiuta a regolare la fame. Uno studio sviluppato in questa direzione e ha dimostrato che il consumo di bevande zuccherine promuove l’aumento di peso nei bambini e negli adulti.

Un aumentato rischio di malattie cardiache

Secondo uno studio pubblicato su NCBI, l’aumento del consumo di zuccheri aggiunti sarebbe correlato all’aumento del rischio di malattie cardiache che potrebbero indurre la mortalità.

Aumento dell’acne

Una dieta ricca di zuccheri è stata associata ad un aumento dell’acne. Infatti, i cibi zuccherini causano un aumento dei livelli di zucchero nel sangue e un aumento della secrezione di androgeni e infiammazioni che promuovono l’aspetto dell’acne. Inoltre, uno studio ha dimostrato l’effetto di una dieta ipoglicemica sulla riduzione dell’acne.

Diabete

Secondo uno studio, una dieta ricca di zuccheri può aumentare il rischio di sviluppare il diabete. Le bevande zuccherate e i succhi di frutta sono i più propensi ad aumentare questo rischio.

Il rischio di cancro

In uno studio è stato dimostrato che l’assunzione eccessiva di zucchero può promuovere l’obesità, che a sua volta è responsabile di circa il 20% di tutte le neoplasie maligne.

Accelerazione del processo di invecchiamento

Una dieta ricca di zuccheri può accelerare la comparsa di rughe e il processo di invecchiamento. Infatti, un elevato consumo di carboidrati e zuccheri provoca la produzione di AGE, prodotti finiti di glicazione avanzata e che causano l’invecchiamento precoce della pelle.

