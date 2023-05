Hai mai visto Chanel Totti? A 16 anni, la figlia di Ilary Blasi è una bellezza stratosferica

Hai mai visto Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi? A 16 anni è una vera bellezza stratosferica.

Buon sangue non mente! I proverbi non sbagliano mai e guardando Chanel Totti non si piò non credere che non sia esattamente così. A 16 anni, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è una bellezza spettacolare che ricorda tantissimo la madre. Guardandola, infatti, si fa fatica a credere che sia ancora nella fase adolescenziale. Capelli lunghi e biondi, fisico mozzafiato e un viso i cui lineamenti non possono non ricordare quelli di mamma Ilary.

Molto attiva sui social, Chanel pubblica foto e video sia su Instagram che su Tik Tok, ma chi è davvero la figlia di Ilary e Totti? Quale scuola frequenta? Andiamo a scoprire tutto.

Chi è Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti

Dal matrimonio finito tra Ilary Blasi, attualmente fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian Muller e Francesco Totti che, invece, convive con Noemi Bocchi, sono nati tre figli Christian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016. Chanel frequenta le scuole superiori a Roma insieme al fratello Christian, ma probabilmente potrebbe essere iscritta ad un istituto internazionale come la sorellina Isabel che, avendo cominciato da poco le scuole elementari, frequenta la Ambrit International School, un istituto internazionale di Roma.

Della vita privata di Chanel si sa davvero molto poco anche se, ultimamente, è stata al centro del gossip e pare aver trovato l’amore. Tuttavia, pur essendo molto presente sui social, pubblica soprattutto foto di se stessa o in compagnia delle amiche. Sbirciando sul profilo instagram di Chanel, si nota immediatamente un dettaglio: l’assoluta e incredibile somiglianza con mamma Ilary.

I lineamenti del viso di entrambi sono assolutamente simili così come il fisico nonostante Ilary sia dimagrito parecchio nell’ultimo periodo. Entrambe, poi, sfoggiano capelli biondi e lunghi anche la mamma Ilary ha modificato leggermente il suo look sfoggiando una frangia.

Molto attenta alla moda, Chanel non nasconde la sua passione pubblicando sui social le foto dei suoi outfit sempre di tendenza. A febbraio ‘23 ha così soddisfatto la sua passione per la moda partecipando alla sua prima Milano Fashion Week come ospite al party di presentazione del nuovo brand di Belen Rodriguez.

A 16 anni, Chanel non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, ma sembra avere tutte le carte in regola per realizzare i suoi sogni.