Maria De Filippi l’ha confidato a Uomini e Donne, ma a molti è sfuggito: ecco perché l’ha fatto

Maria De Filippi l’ha confidato a Uomini e Donne, ma al suo pubblico questo dettaglio è sfuggito. Rivela così il perché della sua scelta.

Maria De Filippi ogni giorno, da oltre venti anni ormai, va in onda con il suo Uomini e Donne. Il programma ha lo scopo di far trovare l’amore e non importa l’età, ma soltanto la voglia di voler costruire qualcosa di serio e duraturo. A volte questo accade, altre volte purtroppo non si è così fortunati.

Il programma, andando in onda tutti i giorni, a volta spinge la conduttrice a raccontare diversi aneddoti sulla sua vita privata. Alcune confessioni, proprio come le coppie nate al centro degli studi Elios di Roma, rimangono impresse nella mente del suo pubblico mentre altre passano un po’ in sordina nonostante rivelino il perché di alcune scelte fatte da lei.

Maria De Filippi lo aveva anticipato a Uomini e Donne diversi anni fa, ma nessuno sembrerebbe averci fatto caso e pure lei è stata di parola ed ha rispettato quelle che erano le sue intenzioni e che aveva comunicato durante il corso delle varie registrazioni del programma.

Maria De Filippi ha scelto di cambiarlo per un motivo preciso e forse potrebbe avere ragione

Maria De Filippi diversi anni fa parlando con le dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, e con Tina Cipollari, sua inseparabile opinionista, durante il corso di una puntata aveva anticipato la sua decisione di voler schiarire i suoi capelli biondi e così ha fatto durante il tempo a venire. Ma il perché di questa scelta?

La Regina di Mediaset, durante quella circostanza, aveva confidato che con il passare degli anni e dell’età non la faceva impazzire l’idea di sfoggiare una tonalità di capelli molto forte e per questo motivo voleva man mano schiarire la propria tonalità in modo tale da renderla più delicata.

Ciò che aveva confidato in puntata nel suo famoso dating show di successo di canale 5, è stato rispettato e così ha fatto negli anni a venire. Basti infatti fare un rapido confronto con alcune foto appartenenti al passato con quelle del presente per vedere come abbia schiarito i suoi capelli biondi.

Una scelta, se ci si pensa, molto condivisibile anche se totalmente soggettiva. Anche la dama protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha fatto la stessa cosa. Il biondo che aveva sfoggiato durante il suo debutto era decisamente più scuro rispetto a quello che sfoggia da qualche anno a questa parte, preferendo punture tutto su una tonalità più chiara.

Maria De Filippi lo aveva svelato anni fa, ma questo dettaglio è passato leggermente in sordina ma dimostra come lei sia di parola anche nel look.