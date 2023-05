Ex professoressa dell’Eredità amata da Carlo Conti e Fabrizio Frizzi: oggi la sua vita è cambiata

E’ un’ex professoressa dell’Eredità tra le più apprezzate dal pubblico e da Fabrizio Frizzi e Carlo Conti: oggi la sua vita è cambiata.

Sono state tante le ragazze che, nel ruolo di professoresse dell’Eredità, hanno conquistato un posto nel mondo dello spettacolo restando nel cuore dei telespettatori del game show di Raiuno. Ci sono, però, anche quelle ragazze che, conclusa l’esperienza da professoressa, hanno scelto un’altra strada abbandonando definitivamente il mondo della televisione. E’ il caso di una delle professoresse più amate da Carlo Conti e Fabrizio Frizzi, conduttori dell’Eredità prima di Flavio Insinna che, ancora oggi, entra tutti i giorni delle case degli italiani con la sua simpatia.

Durante le edizioni condotte da Carlo Conti prima e Fabrizio Frizzi poi, le professoresse erano quattro. Bellissime e super professionali, affiancavano il conduttore in tutti i giochi. Tra le tante ragazze che hanno ricoperto tale ruolo c’è anche Francesca Fichera che, ad un certo punto della sua vita, ha scelto di mettere da parte le sue velleità artistiche per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia.

L’ex professoressa Francesca Fichera, dopo l’Eredità addio alla televisione: ecco cosa fa oggi

Francesca Fichera oggi ha 34 anni, è mamma di due bellissimi bambini, Emma di 6 anni ed Edoardo di 3 ed è la moglie dell’ex campione di tennis Filippo Volandri. Un amore nato anni fa e che, con il tempo, ha convinto Francesca a stravolgere la propria vita. Bellissima, bionda, con un fisico strepitoso e un sorriso sincero, Francesca, con la sua simpatia, era entrata nel cuore dei telespettatori dell’Eredità e dei conduttori Conti e Frizzi che, con le ragazze, avevano instaurato un rapporto di stima e rispetto.

Oggi, la vita di Francesca è totalmente cambiata. Si dedica a tempo pieno alla propria famiglia ed è un’influencer. Su Instagram dove è seguita da quasi 50mila follower pubblica foto e video della propria famiglia mostrandosi insieme ai suoi bambini, al marito, ma anche alle amiche di sempre come Ludovica Caramis, moglie di Mattia Destro e, a sua volta, ex professoressa dell’Eredità.

Francesca, inoltre, ha una vera e propria passione per il fitness. Si allena regolarmente e ciò le permette di sfoggiare un fisico asciutto e tonico. Da amante dello spor ha anche intrapreso un percorso specifico per diventare personal trainer. Oltre all’allenamento, cura l’alimentazione stando attenta a mangiare bene. Tuttavia, quando sceglie di viziarsi, cede volentieri a pizza e cheeseburger, anche se in assoluto è un’amante della pasta.