Capelli grassi? Ti svelo come gestirli in estate per un effetto super!

Scopri come avere la meglio sui capelli grassi in estate. Il risultato sarà davvero unico e ti consentirà di avere la meglio su questo problema.



I capelli grassi sono una problematica che, per chi ne soffre, non va in vacanza in estate. Anzi, con la bella stagione, la situazione sembra farsi ancora più tragica portando ad un effetto unto davvero poco piacevole e solitamente difficile da sistemare. Sebbene si tratti di una lotta costante che, specie in caso di genetica, è davvero difficile vincere del tutto, ci sono diverse piccole azioni che possono aiutare ad ottenere un miglioramento e capelli sicuramente più belli da vedere e più semplici da gestire.

Dopo aver visto come asciugare i capelli con eccesso di sebo per ottenere un risultato migliore, scopriamo, quindi, quali sono le azioni da compiere per far sì che i capelli grassi non peggiorino con l’arrivo del caldo.

Come agire per contrastare i capelli grassi durante l’estate

Con l’arrivo dei primi caldi, chi soffre di capelli grassi si trova, suo malgrado, a dover aumentare le strategie per contrastare questo problema. La cute, infatti, per proteggersi dal cambiamento di temperatura, tende a produrre più sebo andando a peggiorare di molto una situazione già delicata. Per questo motivo, è molto importante correre ai ripari e cercare di mettere in atto quante più strategie possibili al fine di non ritrovarsi con capelli grassi e unti ma di avere la meglio sugli stessi.

Per fortuna, agendo su fronti diversi è possibile ottenere qualche miglioramento e poter contare su una chioma che appaia più sana e pulita e che non costringa a dover lavare i capelli tutti i giorni. Ecco, quindi, ciò che dovrai fare per combattere alla meglio i capelli grassi in estate.

Usare uno shampoo delicato

La prima azione importante da compiere per contrastare i capelli grassi in estate è quella di provvedere a trovare uno shampoo che sia delicato e che, quindi, non aggredisca la cute. In questo modo non ci sarà altra produzione di sebo e potrai contare al contempo su capelli puliti e più semplici da curare.

Gestire al meglio l’uso di phon e piastra

Come ben sappiamo, usare strumenti come phon o piastra porta la cute a surriscaldarsi e a produrre più sebo. Per quanto riguarda l’asciugatura dei capelli è quindi preferibile approfittare delle belle giornate per far sì che se ne occupi il sole. Quanto alla piastra, se non puoi proprio evitarla, è meglio usarla ad una temperatura media e senza esagerare con le passate. In questo modo non stresserai troppo i capelli.

Evitare prodotti che ungono

Se desideri davvero dei capelli che risultino piacevoli da vedere e semplici da gestire, è meglio non usare cere e oli ma limitarti ad averne cura con maschere ristrutturanti. Così facendo eviterai di ungerli troppo. Se hai un evento importante per il quale li vuoi al meglio, lavali piuttosto il giorno prima. Avranno il tempo di ungersi quel tanto da rendere inutile l’aggiunta di olio ma senza apparire sporchi.

Questi tre semplici trucchi, uniti alle tante strategie che conosci sicuramente, saranno in grado di aiutarti a combattere i capelli grassi in estate. E tutto senza dover perdere troppo tempo nella loro cura. Ovviamente, anche mangiare bene ed evitare cibi troppo grassi rappresenta un valido aiuto da associare a quello di non toccare troppo la chioma. In questo modo potrai vantare capelli bellissimi da vedere anche in pieno Agosto.