Finocchi gratinati al formaggio, la vera forza della naturalezza spedendo poco

Preparare un contorno con poca spesa e in poco tempo è il sogno di chi cucina: con i finocchi gratinati al formaggio è una realtà

C’è un modo per valorizzare i finocchi senza mangiarli crudi in insalata oppure stufati? Assolutamente sì e basta poco per farlo, preparando un contorno perfetto per un piatto di carne o di pesce, ma anche come un piatto unico.

Ci bastano un po’ di formaggio filante e del pangrattato oltre ad un’erba aromatica. Il risultato finale sarà quello di finocchi morbidissimi dentro ma croccanti fuori: buonissimi e sani, non possiamo chiedere di più.

Finocchi gratinati al formaggio, buoni anche al naturale

Questa è la versione base dei finocchi gratinati al formaggio, già sufficientemente saporita e golosa. Possiamo arricchirla aggiungendo nella teglia anche delle olive denocciolate tagliate in due, oppure dei capperi, o ancora insaporire con il peperoncino al posto del pepe.

Ingredienti:

4 finocchi

200 g di fontina

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 rametto di timo

120 g pangrattato

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Partiamo con la pulizia dei finocchi eliminando le parti esterne più dure. Laviamoli bene sotto un filo di acqua corrente, asciughiamoli con un canovaccio da cucina e tagliamoli a fette spesse circa mezzo centimetro, con il coltello o la mandolina.

Tagliamo la fontina a fettine e siamo già pronti per preparare il piatto. Ci serve una teglia grande da forno, la spennelliamo bene su tutto il fondo con l’olio extravergine usando un pennello da cucina oppure direttamente le mani.

Quindi appoggiamo le fette di finocchio, disposte una accanto all’altra. Spennelliamole con l’olio d’oliva perché così aiutiamo la gratinatura ad attaccarsi bene. Insaporiamo con le foglie di timo tritate, un pizzico di sale fino e un po’ di pepe fresco.

Completiamo con le fette di fontina, o un altro formaggio filante, appoggiate sui finocchi e terminiamo con il pangrattato. Preriscaldiamo il forno a 180° e mettiamo un foglio di alluminio sulla teglia per proteggere i finocchi. Facciamo cuocere per 40-45 minuti, poi leviamo l’alluminio e spostiamo la pirofila ancora 5 minuti sotto il grill per la crosticina finale.

A quel punto tiriamo fuori la teglia ma prima di fare le porzioni facciamo riposare i finocchi gratinati al formaggio ancora 10 minuti prima di portarli a tavola. Caldi rendono al massimo ma sono buoni anche tiepidi.