Come pulire bene i finocchi? Se ti piacciono, te lo sarai chiesto almeno una volta. Scopri tutti i trucchetti per non sbagliare. Il risultato sarà perfetto!

Il finocchio è un ortaggio molto apprezzato in cucina. E’ leggero, dal sapore intenso e gustoso, perfetto per arricchire le tue insalate light. Può essere mangiato al naturale, bollito e condito con olio extravergine d’olia, oppure tagliato a listarelle da impanare e friggere.

Il finocchio fa bene alla salute. Ha proprietà depurative, digestive, antiossidanti ed endocrine. E’ adatto per le diete ipocaloriche, perché contiene per lo più acqua e fibre. E’ un ottimo ‘spezza-fame’, perché restituisce subito un senso di sazietà. E’ perfetto come spuntino fuori pasto.

Ci sono poi i finocchi selvatici, ideali per preparare gustose tisane. Ma puoi usarli anche per amari e decotti fatti in casa, con apprezzabili proprietà digestive. La natura, come spesso diciamo, ci dona molti alleati per il nostro benessere.

A rendere preziosi questi ortaggi, oltre alle fibre, ci sono anche vitamine e sali minerali. I finocchi garantiscono un buon apporto di calcio, potassio e fosforo. Tra le vitamine spiccano quelle di tipo A e C. La prima, è un toccasana per la vista e per il sistema immunitario. La seconda, invece, ha spiccate proprietà antiossidanti.

Ti sarai chiesto almeno una volta come pulire bene i finocchi. Sai come procedere? Se la risposta è no ti sveliamo tutti i trucchi in cucina per un risultato impeccabile. Scopri subito di più!

Come pulire bene i finocchi. Alcuni consigli pratici

Se ti stai chiedendo come pulire bene i finocchi, sei nel posto giusto. E’ più facile di quanto tu possa pensare. Con alcuni accorgimenti potrai avere un risultato perfetto in poche mosse. Di seguito schematizziamo i passaggi da seguire.

Sopra dovrai appoggiarci il finocchio. Una superfice stabile ti aiuterà a tagliarlo bene e ad evitare spiacevoli inconvenienti, come graffi o tagli sulle mani. Distendi l’ortaggio e taglialo a metà. Fatto questo, prendi ogni metà e dai un taglio netto alla base, che di solito è quella più dura e malconcia. Devi scartarla. Secondo step: rimuovi le foglie esterne. Devi selezionare bene, togliendo le foglie più rovinate. Fatto questo, taglia ancora fino ad ottenere 4 spicchi di finocchio. A questo punto, dovrai lavare ognuna delle parti accuratamente con acqua corrente. Infine, mettile a scolare per 4-5 minuti e poi passa a tagliarle alla julienne. Se ti piace il finocchio al naturale, allora puoi mangiarlo a spicchi. Sono appetitosi e croccanti!

Questi sono i passaggi da seguire per pulire e tagliare bene i finocchi. A te poi la scelta di decidere come cucinarli. Ci sono tantissime ricette, alcune delle quali molto veloci da preparare.

C’è poi il discorso della conservazione. Come fare per preservare tutte le proprietà nutrizionali dei finocchi? La risposta è semplice. Possono essere conservati in frigorifero, anche per 2-3 giorni, a patto però che vengano riposti nel reparto meno freddo. Ti consigliamo di metterli in sacchetti di carta, magari riciclando quelli del pane.

Discorso a parte per i finocchi già cotti. E’ sconsigliato congelarli. In frigo, invece, possono restare per 1-2 giorni, purché siano conservati in un contenitore con chiusura ermetica.