L’outfit crochet è la tendenza dell’estate 2023! Ma occhio agli abbinamenti! Se sbagli sarà subito un flop!

Sai quale sarà la tendenza dell’estate 2023? L’outfit crochet! Da indossare in città, in vacanza e anche al mare! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna tutti gli abbinamenti più trendy del momento e evita a tutti i costi gli errori di stile!

L’estate è vicina e noi che siamo delle vere fashion victims non possiamo farci trovare impreparate! Volete sapere quale sarà in assoluto la tendenza che ci farà compagnia durante le giornate più assolate dell’anno? Senza dubbio l’outfit crochet! Ma cosa significa crochet? E come realizzare dei total look perfetti? Scopriamo insieme tutte le news in tempo reale dal mondo del fashion!

Come abbiamo appena introdotto la tendenza dell’estate 2023 sarà l’outfit crochet, ossia quel look composto da lavorazioni all’uncinetto.

Fondamentali dovranno essere i colori, accessi e brillanti, e il pattern, fantasie fiorate o quadrate.

Questa tendenza viene direttamente dalla moda anni ’70 fatta di colori sgargianti, frange e ovviamente crochet.

Ma come fare ad indossare la lavorazione all’uncinetto per l’estate 2023 ed essere trendy e al passo con i tempi? Scopriamo insieme tutti i total look più IN della stagione!

Outfit crochet: colori e fantasie non dovranno mai mancare nei tuoi total look!

Gioca con la creatività e realizza i look che più ti appartiene con questi esempi di stile!

Top crochet e shorts: tendenzialmente il crochet, o la lavorazione all’uncinetto, è un tessuto sportivo, adatto agli eventi che si svolgono durante il giorno. Uno dei total look più semplici e di tendenza da indossare è quello composto da top crochet, shorts di jeans, stivale camperos e a chiudere un cardigan maxi con frange! Avrai riportato in vita la moda anni ’70 e lo avrai fatto con stile!

Gonna crochet e tacco: chi ha detto che in città non si può indossare il crochet? Si può fare, ma solo con il total look giusto! Per un aperitivo al centro città con le amiche indossa una t-shirt di cotone di colore marrone, indossa la tua gonna midi crochet colorata e abbina un sandalo con tacco quadrato dello stesso colore della t-shirt! Sarai la più trendy di tutte!

Gonna e cappello crochet: per un look trendy anche al mare non aver paura di osare con i colori! Al tuo costume abbina una gonna lunga crochet e indossa un berretto abbinato! A chiudere un sandalo flat con chiusura alla schiava e una borsa maxi rigorosamente in paglia! Avrai portato il tuo stile anche al mare!