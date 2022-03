Belle come Ilary Blasi: il trucco occhi per essere chic a tutte le età

Con questo raffinatissimo trucco occhi Ilary Blasi ci dimostra come si può essere sofisticate e belle dopo i 40 senza rinunciare al glamour.

Quando si parla di make up over 40 uno dei consigli che si sentono più spesso è di rinunciare a make up troppo appariscenti in favore di toni neutri e naturali, preferibilmente matte.

Questo però non significa affatto che il trucco occhi debba diventare necessariamente piatto, monotono e poco accattivante.

Ilary Blasi ha dimostrato con questo look che il cut crease nei toni del marrone è un make up perfetto per creare un effetto glamour da “accendere” con un rossetto dal colore intenso.

Come accade per tutte le tecniche estremamente semplici, però, per ottenere un buon risultato quando si realizza il cut crease è necessario non commettere errori. Per farlo è necessario eseguire tutti i passaggi con estrema cura, puntando a un risultato pulito e preciso.

Il trucco occhi cut crease di Ilary Blasi si fa così (e con questi colori)

Il cut crease non è una tecnica di applicazione nuova. Divenne popolare tra gli anni Sessanta e Settanta ma negli ultimi anni è stata riscoperta e resa più attuale.

Consiste fondamentalmente nella realizzazione di una linea scura lungo la piega della palpebra.

Originariamente si trattava di una linea realizzata con la matita nera o con l’eyeliner, per un trucco molto appariscente, molto grafico e davvero molto strutturato.

Anche se oggi questo make up è stato riproposto spesso e con grande successo, si tratta di un trucco che si adatta meglio a una palpebra giovane e ben tesa, sulla quale sia facile tracciare linee dritte e precise che non si “scompongano” a causa di rughe e increspature.

Fortunatamente però il make up si evolve in continuazione e negli ultimi anni il cut crease è diventato sfumato.

Questo significa che lo schema di colori è rimasto simile, con la palpebra mobile molto chiara e un’ombra più scura lungo la piega dell’occhio. La differenza sostanziale sta però nella sfumatura che ammorbidisce l’effetto finale del look.

Anche le giovanissime come Giulia Salemi hanno adottato questo nuovo modo di realizzare il cut crease, ma questa tecnica dà sicuramente il meglio di sé sulle donne dai 40 anni in poi.

Per realizzare un trucco simile a quello di Ilary Blasi è necessario applicare innanzitutto una base trucco occhi da realizzare con il primer o con prodotti sostitutivi.

Questo permetterà alle polveri dell’ombretto di aderire meglio e non spargersi in giro macchiando il resto del viso.

Si dovrà poi decidere se di preferisce dare al trucco occhi un aspetto più luminoso o più “ombré”. Per un look luminoso si dovrà cominciare ad applicare prima il colore scuro nell’angolo esterno, sfumandolo poi delicatamente verso l’interno dell’occhio.

Per farlo in maniera professionale c’è una tecnica semplicissima che bisogna adottare assolutamente.

Poi si dovrà utilizzare un colore “mediano” per sottolineare la piega della palpebra. Più di tutti gli altri, questo colore dovrà essere scelto in maniera che risulti armonico con il sottotono della pelle. Se abbiamo un sottotono caldo come Ilary, il consiglio è di optare per un marrone aranciato o addirittura un color pesca.

A questo punto si passerà ad applicare un ombretto molto chiaro sul resto della palpebra, avendo cura di sfumarlo molto bene nei pressi della piega della palpebra in maniera che si fonda con il colore applicato precedentemente.

Se si vuole realizzare un look più scuro basterà invertire il procedimento. Partendo dall’applicazione del colore di base (un nude simile a quello della palpebra) si passerà all’applicazione del colore scuro.

Uno sguardo magnetico come quello di Ilary si completerà con la realizzazione di una sottile linea nera lungo la rima ciliare superiore.

Se si hanno più di 40 anni e una pelle non più giovanissima si consiglia di abbandonare l’idea di utilizzare l’eyeliner e optare per una matita nera o marrone scuro che sia piuttosto morbida.

Per rendere il trucco più morbido e non indurire lo sguardo basterà sfumare leggermente la matita, avendo cura però di non allargarsi eccessivamente verso l’interno della palpebra per evitare che l’occhio diventi troppo scuro.

Infine, le ciglia finte sono quasi un must per completare questo make up. Per chi non ama l’idea dell’applicazione di un intero set di ciglia il consiglio è di optare per l’applicazione di ciuffetti di ciglia finte solo verso l’angolo esterno dell’occhio. Qui ti abbiamo spiegato come farlo se sei alle prime armi o se ti vuoi cimentare con questa nuova esperienza di make up.

Per quanto riguarda il rossetto invece, non rimane che sbizzarrirsi. Dopo aver scelto colori molto neutri e poco appariscenti per gli occhi si potrà puntare su un colore appariscente e succoso sulle labbra.

Perfetto è il rosso in tutte le sue sfumature, sempre avendo cura di sceglierlo in maniera che sia armonico con il sottotono. Qui ti abbiamo lasciato tutti i consigli per scegliere il rossetto rosso perfetto per te, ma quello che è davvero importante dopo i 40 anni è la texture.

Il consiglio è di rinunciare completamente alle tinte labbra e ai rossetti matte, che tendono a seccare moltissimo la mucosa delle labbra. Per questo tende a far apparire più evidenti le rughe e le screpolature. Molto meglio optare per rossetti cremosi o addirittura dal finish gloss!