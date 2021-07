Sostituire il primer viso è possibile, soprattutto se ci troviamo in una situazione di emergenza e non abbiamo a portata di mano un prodotto specifico. Conoscere questo trucco soprattutto in estate ci salverà da moltissime situazioni a rischio sbavatura!

Come sanno tutte le esperte di make up il primer viso è fondamentale per aumentare la durata del make up e soprattutto per evitare le spiacevoli sbavature così comuni in estate.

Il primer crea uno strato omogeneo sulla pelle del viso, minimizzando le piccole imperfezioni come cicatrici e pori dilatati. Questo prodotto svolge la sua funzione utilizzando ingredienti a base di siliconi, che fondamentalmente occludono i pori creando una patina a cui i prodotti in polvere possono aderire più efficacemente di quanto farebbero sulla pelle.

Anche se ci è sempre stato detto di non utilizzare creme e prodotti per il viso a base di siliconi, bisogna ammettere che i vantaggi che derivano dall’utilizzarli una volta ogni tanto sono parecchi. Se li si usa con attenzione, quindi non troppo spesso, non si andrà nemmeno incontro allo spiacevole rischio di occludere i pori della pelle generando brufoli e punti neri.

Detto questo, c’è un prodotto che utilizza siliconi, che abbiamo sempre a portata di mano in estate e che è in grado di sostituire il primer su tutto il viso? Assolutamente sì!

Crema idratante da risciacquare per sostituire il primer viso

D’estate ci laviamo molto più spesso: questo implica che è necessario applicare la crema idratante corpo molto più spesso per evitare che il film idrolipidico della pelle si indebolisca e l’epidermide appaia secca e screpolata.

Bisogna ammettere però che applicare la crema idratante su tutto il corpo a volte è davvero noioso, soprattutto se siamo costrette a farlo praticamente ogni giorno (e magari più volte al giorno). Per questo motivo sono state inventate le creme idratanti da applicare sotto la doccia o, più propriamente, dei balsami corpo.

Questi prodotti si utilizzano in pratica esattamente come il balsamo per capelli: si applicano con un massaggio, avendo cura di distribuirli in maniera uniforma su tutta la zona interessata, quindi si lascia agire per qualche secondo e infine si procede a risciacquare.

Le persone che utilizzano stabilmente i balsami corpo avranno avuto modo di notare che in realtà questi prodotti non assicurano un’idratazione profonda. Al contrario, si tratta di un tipo di “idratazione cosmetica”, ovvero molto superficiale.

La formulazione dei balsami corpo prevede infatti una certa dose di siliconi, che contribuiscono a “pianificare” le irregolarità della pelle e quindi a minimizzare i difetti e le screpolature, dando l’impressione che la pelle sia più liscia.

Leggi Anche => Come scegliere il primer viso più adatto al tuo tipo di pelle

In realtà il sottile strato di siliconi che si depositano sulla pelle fa in modo che la pelle non traspiri attraverso i pori, o che traspiri meno del solito. Perdendo meno acqua a causa del sudore, la pelle rimane idratata più a lungo!

Dopo aver compreso come funzionano le creme idratanti da usare sotto la doccia è semplice capire che possono svolgere abbastanza bene la funzione di primer d’emergenza!

Per ottenere un “effetto primer” adeguato a fissare il make up per una sera basterà applicare sul viso bagnato una piccola quantità di balsamo corpo, avendo cura di massaggiare con attenzione sulle labbra e sugli occhi, dove in genere si applica una maggiore quantità di cosmetici.

Il consiglio è di non esagerare con l’applicazione del prodotto nella zona degli zigomi, soprattutto se si possiede una pelle grassa o acneica, perché l’occlusione dei pori potrebbe incrementare e velocizzare la formazione di brufoli e punti neri.

Dopo aver applicato il prodotto si andrà a risciacquare accuratamente e quindi tamponare con un’asciugamano.

A questo punto si potrà cominciare a realizzare il make up partendo da una base perfettamente liscia e omogenea. Qualche idea per realizzare una base trucco perfetta per l’estate? Eccola!

Per quanto riguarda invece il prodotto ideale da utilizzare per sostituire il primer, è meglio orientarsi sempre su balsami corpo ad azione intensa, proprio per massimizzare l’effetto che desideriamo ottenere. Tra l’altro questi balsami sono perfetti per l’estate, perché mantengono l’idratazione per almeno 24 ore: giusto il tempo tra una doccia e l’altra!