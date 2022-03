Isola dei Famosi, concorrenza stracciata: la regina dell’Honduras è soltanto Lei!

All’Isola dei Famosi la concorrenza è già stata stracciata a pochi giorni dall’inizio di quest’avventura. La Regina in Honduras è solo lei!

L’Isola dei Famosi tornerà a breve con Ilary Blasi per il secondo appuntamento di questa settimana per tenere compagnia il pubblico del piccolo schermo degli italiani.

L’appuntamento, come al solito, sarà ricco di colpi di scena in quanto le dinamiche tra i naufraghi, nonostante il programma sia iniziato da poco più di una settimana, non sembrano mancare. I concorrenti si sono già schierati e le prime antipatie sono subito emerse. Basti pensare, infatti, che da quando è iniziato il programma ci sono state ben 3 nomination e in tutte quante è figurata la coppia che vede Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

I naufraghi sembrerebbero mal digerire l’atteggiamento della showgirl e non ne hanno fatto di certo mistero, ma loro zitti zitti sembrano stracciare la concorrenza. Questa volta però al televoto dovranno sfidarsi con una coppia molto forte, che è finita in nomination a causa della scelta del leader di questa settimana Nicolas Vaporidis, che ha voluto mandare avanti Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni.

Chi tra loro però riuscirà ad avere la meglio? Per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sui nostri canali social in merito al televoto all’Isola dei Famosi e i risultati non sono tardati ad arrivare.

Televoto Isola dei Famosi: il pubblico la elegge come Regina dell’Honduras!

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi è ricca di colpi di scena e nemmeno le decisioni del pubblico del piccolo schermo sono da meno, ma prima di svelarvi la loro preferenza in questo sondaggio in merito al televoto di questa settimana è bene fare alcune precisazioni. La prima è che abbiamo redatto questo quiz con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro parere sui personaggi trattati o i programmi a cui si fa riferimento.

Il risultato sul sondaggio si basa su una media di voti che abbiamo ricevuto, sia in positivo che in negativo, e poco più in basso potete trovare tutte le relative percentuali di riferimento. Detto questo vediamo chi è riuscito ad avere la meglio in attesa del risultato ufficiale letto da Ilary Blasi, che stupisce sempre con i suoi look, durante la diretta di domani sera su canale 5.

A piazzarsi all’ultimo posto è stata la coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni! Gli utenti della rete hanno preferito ancora una volta dare la loro preferenza a Carmen Di Pietro e Alessandro, che hanno vinto la loro terza nomination consecutiva. Non c’è alcun dubbio, dunque, nonostante i suoi compagni di viaggio stiano facendo di tutto per mandarla a casa, lei resta la Regina dell’Honduras.