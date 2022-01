Eyeliner per la primavera 2022: sarà grafico lo stile più glamour!

Uno dei prodotti makeup più amati, quello capace di rendere sensuale e magnetico lo sguardo, l’Eyeliner per la primavera 2022 si vestirà di linee nette pulite, sarà grafico e perché no, anche colorato.

Se c’è un prodotto di bellezza che ogni donna ha nel proprio beauty è senza dubbio l’eye liner, che sia nero o marrone, liquido o in gel è un vezzo al quale nessuna donna riesce a rinunciare.

Una semplice riga di eyeliner riesce a vestire lo sguardo in modo molto femminile e lo stile di eyeliner per la primavere 2022 sarà grafico e davvero sofisticato e adatto ad ogni tipo di donna, a fare la differenza come sempre la tipologia di applicazione.

Eyeliner per la Primavera 2022: cosa si intende per stile grafico e a chi sta bene

Per eyeliner grafico si intende prima di tutto una linea netta e pulita che non prevede quindi di essere sfumata. La linea potrà caratterizzare una semplice bordatura della rima cigliare superiore con la punta leggermente allungata verso l’angolo esterno o anche un makeup decisamente più strutturato con una linea che svetta verso l’alto e che insieme alla rima palpebrale inferiore può arrivare alla creazione di un cut crease makeup davvero meraviglioso.

In generale, una riga di eyeliner grafica riesce a regalare ad ogni look un ‘plus’ di originalità e ricercatezza. Perfetta per le giovanissime quando viene enfatizzata e magari colorata con tonalità come il blue, il verde o il viola Very Peri, colore Pantone 2022, soprattutto verso l’estate.

Nello stesso tempo, una riga pulita di eyeliner potrà essere un makeup perfetto anche per le donne mature, che ne potranno fare un’ icona di bellezza applicata al loro sguardo ogni giorno.

Per le pelli più mature con un epidermide meno elastica e la palpebra un poco scesa, si potrà procedere applicando l’eyeliner ad occhio semi chiuso e lasciandolo asciugare completamente prima di aprire lo sguardo, questa modalità di applicazione eviterà che il prodotto si ‘stampi’ sulla palpebra, come spesso accade.

Makeup primavera 2022: le idee più belle di eyeliner grafico a cui ispirarsi

Abbiamo selezionato per voi alcune tra le immagini più glamour sull’eyeliner grafico, chiedendole in prestito alle bacheche di Pinterest.

Sono solo delle ispirazioni di linee, colori, accostamenti cromatici e tanta femminilità. Una volta scelto lo stile che piacerebbe sfoggiare, non vi resta che imparare a realizzare un eyeliner makeup perfetto!

Eyeliner per la primavera 2022: il video tutorial per realizzare una linea grafica e super glam!

Meraviglioso questo makeup dalle linee importanti e dal bellissimo colore blue. Non vi resta che mettervi davanti lo specchio per imparare passo dopo passo a creare il vostro stile personale!