Sei davvero brava a fare il tè? Ecco i trucchi che dovresti conoscere

Scopri come realizzare il tè perfetto grazie ad alcuni semplici trucchi. Il tuo tè verrà buono come non mai.

Chi ama il tè, sa bene questa bevanda sia in grado di creare sempre la giusta atmosfera e di donare a chi la gusta dei momenti davvero piacevoli. Momenti che possono essere considerati speciali solo se si sorseggia qualcosa di buono. Preparare un buon tè, infatti, non è così scontato come sempre.

Durante la sua preparazione ci sono tanti piccoli passi che se non compiuti possono portare ad un risultato diverso da quello che si desiderava. Per fortuna, basta conoscerli e farli propri per imparare a realizzare dei tè davvero buoni e tutti da assaporare.

Tè perfetto: i trucchi che tutti dovremmo conoscere

Preparare un buon tè è sempre una gran qualità, sopratutto se si ama questa bevanda e l’idea di trascorrere dei momenti speciali condividendola con chi si ha accanto.

Per far si che ciò avvenga è però molto importante acquisire i giusti mezzi, non dare mai nulla per scontato e seguire gli step indispensabili per la bevanda perfetta. Ecco quali sono i più importanti.

Scegliere la giusta acqua. Un errore comune che in tanti compiono durante la preparazione del tè è quella di usare la comune acqua di rubinetto. Questa, infatti, è spesso ricca di calcare o con un sapore così forte da coprire quello naturale del tè. Per una bevanda che sia delicata e deliziosa al tempo stesso è quindi importante optare per l’acqua in bottiglia. Quest’ultima dovrà essere a basso residuo fisso. Solo così, si potrà contare sulla giusta premessa per un tè perfetto.

Far bollire l’acqua. Per un buon tè è importante che l’acqua sia calda. Questa, però, non dovrebbe mai veramente bollire. Ogni tè, ha inoltre una sua temperatura specifica che spesso, almeno nei tè più importanti, è indicata sulla confezione. In linea generale può essere importante ricordare che la temperatura dell’acqua non dovrebbe mai superare i 95 gradi.

Versare l’acqua sulla bustina o sull’infusore. Questa tecnica che si vede spesso nei film viene solitamente considerata semplicemente elegante. La verità è che ha anche una sua funzione. In questo modo aiuta infatti a far sì che si sprigioni tutto il sapore del te e con esso anche le sue tante proprietà.

Rispettare i giusti tempi di infusione. Un buon tè merita il giusto tempo di infusione. E questo non dovrebbe mai superare i 4 minuti. Anche in questo caso ci viene in aiuto quanto riportato sulle varie confezioni. La maggior parte dei tè richiedono infatti una media di tempo di infusione che va dai due ai tre minuti. Trascorso il tempo necessario, l’infusore dovrà essere estratto dall’acqua. Una regola che, ovviamente, vale anche per chi usa il tè in bustina. Mai tenerla in immersione nel tè, dunque.

Moderarsi con il dolcificante. Andando al dolcificante, questo non dovrebbe mai essere esagerato. Il rischio è infatti quello di coprire del tutto l’aroma del tè. Basti pensare che in oriente si usa spesso bere il tè del tutto privo di zucchero in modo da accompagnarlo ai vari dolcetti ed assaporarne così ancor di più il gusto. Una tecnica che andrebbe provata almeno una volta o che in alternativa dovrebbe spingere a moderarsi con le quantità di dolcificante scelto.

Grazie a questi semplici trucchi, è possibile ottenere un tè perfetto. Cosa che consentirà di godere ancor di più di questa bevanda e dei tanti benefici che da sempre apporta all’organismo.