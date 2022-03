Carlo e William spezzano il cuore alla Regina (per colpa di Andrea)

La Regina Elisabetta ha mostrato tutto il proprio sostegno al Principe Andrea, ma Carlo e William non l’hanno rispettato.

Si tratta certamente di una scelta molto dolorosa per i due eredi al trono britannico, ma Carlo e William hanno deciso, per una volta, di non assecondare il desiderio di Sua Maestà.

Le dinamiche familiari della Famiglia Reale sono state chiare al mondo intero durante la messa di commemorazione per il Principe Filippo, che si è tenuta ieri 29 Marzo 2022.

La Regina ha fatto davvero di tutto per poter prendere parte alla cerimonia, rimanendo a riposo per un lunghissimo periodo al fine di recuperare le forze.

Oltre alla presenza della Regina anche la presenza di Andrea alla commemorazione di suo padre è stata in dubbio per molti giorni.

Molti sostenevano infatti che Andrea è completamente impresentabile dopo lo scandalo sessuale da cui è stato travolto a partire dal 2020.

Del resto, sua madre lo aveva privato di tutti gli incarichi onorifici che Andrea svolgeva per nome e per conto della Corona e, come se non bastasse, gli era stato proibito di mostrarsi in pubblicio.

Andrea però è sempre stato il figlio preferito della Regina, l’unico che in qualche modo avesse ereditato il carisma da maschio alfa del Principe Filippo.

Per questo motivo la Regina ha sempre avuto un debole per lui e, anche in questa situazione così delicata, non ha potuto o non ha voluto dirgli di no.

La protesta silenziosa di Carlo e William contro il Principe Andrea e la Regina Elisabetta

Secondo moltissimi commentatori reali, Carlo e William sono stati i principali fautori della caduta del Principe Andrea.

Anche se William è molto simile a sua madre Diana, di certo ha abbracciato completamente la visione della Nuova Monarchia che Carlo sta costruendo in attesa di ascendere al trono.

Per William così come per Carlo è fondamentale mantenere una totale integrità morale all’interno della Famiglia Reale.

La monarchia infatti è sempre più debole e il mondo ha sempre meno bisogno della Famiglia Reale, sia in Inghilterra sia in tutti gli altri Paesi del mondo. Se la Monarchia è sempre più vista come una gigantesca fonte di inutili spese, Carlo e William vogliono accertarsi che i loro sudditi mantengano inalterata la stima nei loro regnanti.

Se questo significa tagliare i rami secchi, ebbene, Carlo e William sembrano disposti a farlo senza alcuno scrupolo di coscienza.

Sua Maestà, però, non è allineata a questo tipo di pensiero. Lo ha dimostrato nell’abbazia di Westminster, dove si è presentata al braccio di Andrea.

Si è avuta quindi l’impressione che, venendo a mancare Filippo, Elisabetta voglia accanto a sé l’uomo della famiglia che lo ricorda più di tutti.

Qual è stata la reazione di Carlo, di William e di tutto il resto della Famiglia Reale?

Un gelido silenzio: durante la durata dell’intera funzione Carlo, William e le loro mogli hanno completamente ignorato Andrea.

Addirittura Eduardo e Sophie, i conti di Wessex seduti proprio accanto ad Andrea sono stati bene attenti a non incrociare mai lo sguardo con il Principe.

Come se non bastasse, dopo aver partecipare al commovente ricordo di suo padre, il Principe Andrea non è stato invitato ai ricevimenti ufficiali che sono seguiti.

Questo significa che, mentre il resto della famiglia ringraziava tutti i Re, le Regine e i diplomatici del mondo che si sono radunati per celebrare il Principe Filippo, Andrea è rimasto a casa.

Si tratta di uno smacco davvero pesante per il figlio più “glamour” di Elisabetta, che ha passato la vita volando da un party all’altro fino a guadagnarsi il nomignolo di “Air Miles Andy”.

