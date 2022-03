William, Kate, Harry e Meghan di nuovo insieme? La verità sulla reunion

La reunion di William, Kate, Harry e Meghan potrebbe essere vicina: per la prima volta dal 2020 saranno tutti nello stesso Paese.

Hanno fatto sognare gli appassionati della Royal Family solo per una manciata di mesi tra il 2018 e il 2020, ma sono rimasti nel cuore dei sudditi e dei Royalist di tutto il mondo. I Fab Four sembravano un quartetto affiatato, quindi perché non ricostituirlo?

Nelle loro poche uscite ufficiali insieme, i Duchi di Cambridge e i Duchi di Sussex sembravano destinati a dare nuovo smalto e nuova giovinezza alla monarchia britannica.

A rovinare tutto, dall’armonia familiare ai sogni degli appassionati di storia della Famiglia Reale, è arrivata la Megxit. Da quando Harry e Meghan hanno deciso di abbandonare i doveri reali e gli obblighi verso il Paese per abbracciare una vita da privati cittadini negli States tra le due coppie è stata guerra.

In realtà le avvisaglie di una profonda scissione tra i due fratelli erano parecchio precedenti alla Megxit: secondo i bene informati addirittura precedenti al matrimonio di Harry.

I primi screzi sarebbero nati quando William e Kate avrebbero consigliato a Harry di non sposarsi così presto, di attendere ancora qualche tempo prima di compiere il grande passo per essere certo che Meghan fosse adatta alla vita di Corte.

All’epoca Harry non volle sentire ragioni e solo con grande fatica diplomatica le due coppie sono riuscite ad andare d’accordo dopo la celebrazione delle nozze dei Sussex.

Come stanno le cose oggi? E perché si parla di riappacificazione?

La reunion americana di William, Harry, Kate e Meghan è possibile?

Come sappiamo, Harry e Meghan si sono stabiliti nel ricchissimo quartiere di Montecito, a Los Angeles. Da allora non sono mai tornati nel Regno Unito e non hanno mai portato i loro due bambini a conoscere la famiglia paterna.

Al principio del 2021, e precisamente a Marzo, Harry e Meghan lanciarono un’intervista bomba con Oprah Winfrey, durante la quale accusarono la Famiglia Reale di comportamenti razzisti nei confronti di Meghan e di Archie (che non era ancora venuto al mondo).

Quando Harry è tornato a casa per l’inaugurazione della statua di Diana si comportò in maniera che molti giudicarono inadeguata e che – stando alle voci di palazzo – fece profondamente infuriare William.

Come se non bastasse, affermando che non si sente al sicuro nel Regno Unito Harry non tornerà in patria per la commemorazione del nonno, il Principe Filippo.

Questi comportamenti davvero indisponenti da parte di Harry e Meghan hanno scavato un solco apparentemente incolmabile tra i Duchi di Sussex e il resto della famiglia Windsor.

Nonostante tutto, però, ci potrebbe essere un fattore estremamente grave in virtù del quale i figli di Carlo e Diana potrebbero tentare il riavvicinamento: la salute della Regina Elisabetta.

La sovrana del Regno Unito infatti sta combattendo recentemente con numerosi acciacchi dell’età che la stanno dolorosamente tenendo lontana da molti dei suoi compiti ufficiali. Per questo motivo sta chiedendo sempre più spesso il sostegno degli altri membri della Royal Family che, quando possono, partecipano agli eventi a suo nome.

Dal momento che a seguito del gravissimo scandalo che lo ha coinvolto Andrea è stato privato dei suoi incarichi, molti hanno cominciato a pensare che la Regina avrebbe potuto essere costretta a “richiamare” Harry dal suo esilio volontario negli Stati Uniti.

Se questo dovesse rendersi necessario, William e Harry dovrebbero trovare il modo di riavvicinarsi, quindi perché non farlo prima, nella maniera più indolore possibile per la Regina?

L’occasione potrebbe presentarsi nelle prossime settimane, quando William e Kate compiranno un viaggio ufficiale in America per la celebrazione del secondo appuntamento annuale dell’Eartshot Prize.

Molti vorrebbero che i figli di Diana cogliessero l’occasione per riavvicinare le proprie famiglie e lasciarsi alle spalle dissapori e incomprensioni. Sarà davvero così?

Per ora non c’è traccia di un incontro tra le due coppie di Duchi, soprattutto perché organizzare la sicurezza del futuro Re e della futura Regina d’Inghilterra in un Paese straniero è estremamente difficile ed estremamente dispendioso per il governo britannico. La speranza, però, è davvero l’ultima a morire.

