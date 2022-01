Calma Harry! Tuo padre lo ha già fatto 20 anni fa (e con più stile)!

Harry sta portando avanti una vera guerra contro la Famiglia Reale. Il suo scopo è proteggere Meghan, ma avrebbe dovuto imparare da Carlo, che in passato si è trovato in una situazione simile.

Il 2005 è un anno fondamentale nella vita del Principe Carlo. Solo in quell’anno, finalmente, lui e la donna della sua vita coronarono un sogno d’amore lungo una vita. Proprio nel 2005, infatti, Carlo d’Inghilterra sposò Camilla Shands, meglio conosciuta con il nome del primo marito, Parker Bowles. Esattamente come lei anche Meghan era divorziata e non proprio amatissima dai sudditi inglesi.

Inoltre, non facendo parte della Famiglia Reale britannica per diritto di nascita, Camilla prima del matrimonio non aveva diritto a un corpo di sicurezza che vegliasse sulla sua incolumità per 24 ore al giorno.

Harry si trova oggi in una situazione estremamente simile a quella in cui si trovò suo padre ma, come al solito, la sta gestendo con una totale mancanza di stile.

Il problema si è creato nel momento in cui Harry si è chiesto come ottenere protezione per sé e la sua famiglia se dovesse tornare in Inghilterra.

C’è infatti la possibilità che i Sussex ritornino “a casa” in occasione delle celebrazioni per il primo anno dalla morte di Filippo o che decidano di volare in Inghilterra nei giorni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Tornando in Inghilterra dopo essersi spogliato dei suoi titoli ed essere uscito dalla Famiglia Reale, Harry e la sua famiglia hanno perso il diritto a godere di un corpo di sicurezza pagato a spese dei cittadini inglesi.

Che soluzione ha trovato? La peggiore.

Come Carlo e Harry hanno scelto di proteggere donna che amano

Quando Carlo e Camilla erano solo fidanzati, Camilla non godeva di un servizio di protezione pubblico e non aveva intenzione di pagare per uno privato. A quel punto il Principe Carlo assunse degli ex agenti di polizia e pagò di tasca propria per la sicurezza personale della sua futura moglie.

I cittadini inglesi quasi non si accorsero della decisione del Principe, e anche quando i giornali riportarono la notizia, la conclusione fu una sola: con i suoi soldi personali Carlo aveva tutto il diritto di fare ciò che voleva.

Invece di prendere esempio dal suo intelligentissimo padre, Harry ha optato per una strategia molto più rumorosa, discreta e imbarazzante per il governo britannico.

Harry sta infatti contrattando con la Famiglia Reale in merito a chi dovrà pagare pe la sicurezza dei Sussex quando si troveranno sul suolo del Regno Unito.

Inizialmente ha chiesto di avere lo stesso trattamento riservato agli altri membri della Famiglia Reale, ma il governo inglese gli ha fatto presente che non se ne parla nemmeno.

A quel punto Harry ha chiesto di pagare personalmente gli agenti della polizia di stato per assicurare a Meghan e ai suoi bambini una protezione 24 ore su 24.

Anche in questo caso il governo gli ha detto di no. Il motivo è ovvio: nessuno può utilizzare la Polizia di Stato come una forza mercenaria al servizio del miglior offerente, e Harry dovrebbe saperlo benissimo.

In pratica non si possono sottrarre agenti dal servizio pubblico per trasformarli in galoppini. Se Harry vorrà avere una squadra di sicurezza attiva h24 dovrà pagarla di tasca propria scegliendo i suoi uomini al di fuori delle forze armate in servizio, esattamente come fece suo padre che optò per agenti fuoriusciti dalla polizia o semplicemente in pensione.

Le vere domande da farsi a questo unto sono due: com’è possibile che il Principe Harry non fosse consapevole di aver fatto una richiesta assurda? E soprattutto: ma Meghan e i bambini sarebbero davvero in pericolo nel Regno Unito?

La risposta alla prima domanda è che Harry è consapevole di aver fatto una richiesta inaccettabile ma, con ogni probabilità, ha cercato di mettere ancora una volta la Famiglia Reale dalla parte del torto. Harry potrebbe dire di non poter tornare in Inghilterra perché non si sente al sicuro e perché la sua famiglia non ha voluto sostenerlo proteggendo Meghan e i bambini.

Per quanto riguarda invece le minacce concrete contro i Sussex bisogna specificare che Harry e Meghan non temono per la propria vita ma per la propria privacy. I due sono ossessionati dall’idea di essere seguiti dai paparazzi. Harry in particolare ha un pessimo rapporto con i fotografi fin dalla tragica morte di sua madre.

Come si risolveranno le cose? Non è dato saperlo, ma di certo se Harry e Meghan non tornassero in Inghilterra la Regina perderebbe ancora una volta la possibilità di incontrare la piccola Lilibet.

