Il trucco occhi di Sophia Loren è più attuale che mai: ecco come si fa!

Il trucco occhi di Sophia Loren è stato il simbolo di un’epoca ma oggi è tra le principali tendenze make up del 2022. Per questo motivo è arrivato assolutamente il momento di imparare a farlo!

Questo iconico make up occhi si basa essenzialmente sull’uso di molto eyeliner, che viene utilizzato per incorniciare e allungare l’occhio rendendolo estremamente espressivo.

Per tutta la sua vita l’attrice ha anche fatto largo uso di mascara ma soprattutto di ciglia finte che davano allo sguardo un’espressione affascinante e ammaliatrice.

Questo make up sta molto bene a chi ha gli occhi chiari (quelli di Sophia sono verdi) perché li fa risaltare rendendoli davvero magnetici. Questo non significa che le donne dagli occhi scuri debbano evitarlo! Al contrario, gli occhi marroni diventeranno languidi e affascinanti come quelli di un’odalisca mediorientale.

A parte il colore degli occhi, a chi sta bene il trucco occhi di Sophia Loren? Dal momento che questo make up si basa sull’uso di moltissimo nero, potrebbe essere troppo pesante per chi ha occhi piuttosto piccoli. Anche chi ha occhi un po’ all’ingiù dovrebbe evitarlo oppure realizzarlo in maniera da sollevare lo sguardo “puntando” verso la tempia.

Si tratta però di un make up davvero perfetto per chi ha occhi grandi ed espressivi, ma anche per chi ha occhi un po’ tondi a cui, con questo trucco, si riuscirà a dare una forma più sensuale e allungata.

Tutti i segreti per copiare il trucco occhi di Sophia Loren nel 2022

Il motivo per cui Sophia Loren ha sempre puntato tutto sugli occhi (e molto poco sul trucco labbra) è molto semplice. All’epoca molte immagini erano ancora in bianco e nero, quindi l’eyeliner nero sarebbe risultato perfetto in ogni tipo di foto o video.

L’attrice ha fatto del suo particolare modo di truccare gli occhi un vero e proprio marchio di fabbrica ed è rimasta fedele a se stessa nel corso dei decenni. Questo significa che questo trucco occhi è estremamente versatile e può essere portato letteralmente a ogni età senza sembrare mai eccessivo o fuori luogo.

Per realizzarlo è necessario utilizzare un eyeliner liquido e un pennellino dal taglio obliquo. In questo modo si potrà stendere il prodotto con la massima precisione, riuscendo a realizzare linee sottilissime in corrispondenza degli angoli.

Per far apparire l’occhio più lungo e più arcuato, infatti, Sophia Loren ha sempre truccato anche l’angolo interno dell’occhio, addirittura spingendosi fino a toccare il naso con la punta della linea.

In molti casi questo stratagemma era utilizzato anche nel tracciare la linea lungo la palpebra inferiore.

Anche per quanto riguarda l’angolo esterno, il trucco era realizzato in maniera da allungare l’occhio il più possibile verso la tempia.

Questo risultato si otteneva facendo congiungere la linea della palpebra superiore e quella della palpebra inferiore a diversi millimetri di distanza dall’angolo esterno naturale dell’occhio. In pratica si deve creare un “secondo angolo esterno”, diversi millimetri oltre quello naturale e leggermente più in alto.

Per quanto riguarda il trucco della palpebra, la Loren ha sempre optato per un ombretto grigio non sfumato, cioè applicato in maniera omogena dall’angolo interno a quello esterno dell’occhio.

Si trattava di una scelta di make up molto comune tra gli anni Sessanta e Settanta, durante i quali si impose il cut crease make up.

Dal momento che non si utilizzava la sfumatura dell’ombretto per dare profondità allo sguardo, con questo tipo di trucco occhi non si poteva prescindere da un abbondante utilizzo di mascara e di lunghe ciglia finte.

Nel corso del tempo la Loren è passata da ciglia finte molto folte (e molto “posticce”) a ciglia dall’effetto molto più naturale. Per un make up da portare tutti i giorni l’ideale sarebbe utilizzare ciglia magnetiche dalla lunghezza digradante, cioè più corte nella parte interna dell’occhio e più lunghe in corrispondenza di quella esterna.

In questo modo si andrà ad accentuare ulteriormente l’effetto foxy eyes che abbiamo visto spopolare recentemente sui social.

Una buona alternativa all’utilizzo delle ciglia finte può essere costituita dal piegaciglia e soprattutto da un’abbondante dose di mascara applicato a strati. Il segreto per un risultato impeccabile? Gli strati successivi andranno applicati solo quando il mascara già applicato sarà perfettamente asciutto!