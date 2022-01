Conservare le patate e farle durare di più: ecco i trucchi utili

Le patate sono dei tuberi che consumiamo abitualmente ma che possiamo anche conservare a lungo: ecco i trucchi utili per farle durare di più.

Tra i contorni maggiormente consumati troviamo sicuramente le patate. Pur non essendo verdure vere e proprie ma tuberi siamo tutti abituati a servirle insieme ai secondi piatti sia a base di carne che pesce.

Le patate sono poi estremamente versatili e possono essere consumate in tantissimi modi diversi. Da quelle bollite o al vapore, alle più caloriche fritte, passando per le patate al forno o arrosto. Insomma i modi per mangiarle sono davvero tanti.

Spesso però accade che le patate, acquistate in quantità abbondante, finiscano per rovinarsi o germogliare. Scopriamo allora i trucchi utili per conservare le patate e farle durare di più.

Ecco i trucchi per conservare le patate

Le patate sono uno di quegli alimenti che possiamo trovare tutto l’anno ma forse non tutti sanno che esistono diversi trucchi per conservarle più a lungo. Infatti una volta che le abbiamo acquistate basterà seguire alcuni piccoli accorgimenti per non farle marcire o germogliare.

Intanto la prima cosa da fare è controllarle visivamente quando le acquistiamo. Se abbiamo comprato patate già vecchie o comunque che hanno già iniziato la fase di deterioramento meglio consumarle subito prima che diventino addirittura tossiche.

Molti infatti non sanno che se le patate hanno germogliato in maniera eccessiva non basta solo togliere la parte in questione ma è bene gettarle, specie se hanno la buccia molliccia e rugosa.

Significa infatti che stanno marcendo. Quindi meglio evitarne il consumo. Eppure esistono alcuni piccoli trucchi, peraltro molto utili, che ci permettono di conservarle anche per un mese se le abbiamo acquistate e le vogliamo tenere a casa.

1) Non metterle mai in frigorifero. La prima regola che assolutamente sconsigliano tutti i coltivatori è conservare le patate in frigorifero. Essendo un luogo freddo e umido infatti rischia di trasformare gli amidi delle patate in zucchero facendole diventare troppo dolci e con le macchie scure.

2) Alle patate piace il buio. Ricordiamo che le patate per non germogliare devono stare al buio altrimenti con la luce rischiano di diventare verdi. Anzi, se troviamo delle patate con una colorazione del genere al momento di cucinarle occupiamoci di togliere questa parte perché tossica in quanto ricca di solanina. Una tossina naturale che può provocare disturbi se assunta in notevole quantità. Non solo, le patate verdi avranno anche un sapore sgradevole.

3) Mai metterle in freezer, solo se cotte. Da crude è sconsigliata la conservazione delle patate nel freezer perché il congelamento le fa diventare mollicce rovinando la loro consistenza originale.

4) La temperatura ideale è tra 4°C e 10°C. Per conservare le patate al meglio la temperatura perfetta è compresa in questi valori. Da evitare quindi di metterle in luoghi dove potrebbe scendere sotto allo zero o al di sopra dei 10°C. Il posto ideale per conservarle sono le cantine non eccessivamente umide.

5) Mantenere la circolazione dell’aria. Anche se vanno tenuto al fresco e al buio non dimentichiamo che le patate devono essere conservate in modo che abbiano costantemente l’aria. Sconsigliate dunque le buste di plastica o i contenitori di plastica chiusi. Meglio è lasciarle direttamente nelle buste di juta dove vengono vendute o altrimenti si possono riporre in buste di carta facendo però attenzione a lasciare uno spiraglio d’aria.

Bastano pochi trucchi utili per conservare le patate e non farle germogliare più.