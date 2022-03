Il Parlamento inglese contro Harry e Andrea: la Regina è sotto pressione

Harry e Andrea sono ancora consiglieri di Stato e secondo il Parlamento inglese è assolutamente inaccettabile. Una nuova burrasca sta per abbattersi sulla Corona.

Se la Regina Elisabetta avesse avuto modo di rilasciare una dichiarazione a tale proposito, avrebbe detto sicuramente che il 2021 è stato per lei un Annus Horribilis, ripetendo quello che disse nel 1992.

Nel corso di quell’anno la Regina Elisabetta dovette affrontare il peso di tre divorzi nello stesso anno: quello di tre dei suoi quattro figli. Carlo, Anna e Andrea si separarono nello stesso periodo facendo tremare la credibilità della monarchia.

Allo stesso modo il 2021 ha visto accadere una serie di eventi che hanno messo a durissima prova non soltanto l’istituzione monarchica ma anche la stabilità emotiva della Regina. A darle tutti i dolori di quest’anno sono stati gli uomini di casa Windsor.

Il primo è stato l’amatissimo Principe Filippo, scomparso al principio del 2021. Nello stesso periodo Harry ha accusato di razzismo la Famiglia Reale inglese nel corso di un’intervista – bomba e, infine, il Principe Andrea è stato coinvolto in un orribile scandalo sessuale.

Il problema più grave? È che tutti gli uomini “spariti” dalla Famiglia Reale Inglese avevano un compito delicatissimo: erano tutti consiglieri di Stato della Regina.

Il Parlamento contro Harry e Andrea: nessuno li vuole come consiglieri di Stato

I consiglieri di Stato, com’è facile intuire, sono le persone più vicine al Re o alla Regina, hanno il compito di aiutarla nelle sue decisioni e di dividere con le i doveri reali.

Questo significa che, se per qualche motivo la Regina non può firmare un documento o non può prendere parte a un evento ufficiale, i Consiglieri Reali possono firmare in suo nome e possono prendere parte ad ogni tipo di evento per rappresentare la Corona.

Oggi però il Principe Andrea è stato privato di ogni funzione ufficiale e ha dovuto rinunciare a tutti i suoi titoli onorifici militari. Oltre a questo, dal 2019 lo Stato non versa più un soldo nelle sue casse personali perché è stato ritenuto “indegno” di lavorare per la Corona e di rappresentare i cittadini.

Allo stesso tempo anche Harry è stato privato di ogni incarico ufficiale. Questa scelta per la Regina è stata estremamente dolorosa, dal momento che Harry non è stato obbligato ma ha scelto volontariamente di lasciare i suoi doveri reali e la sua famiglia.

Dopo essersi liberato da un legame così ingombrante con l’Inghilterra, però, Harry ha continuato ad attaccare la Famiglia Reale e ha dimostrato di essere una vera spina nel fianco per i suoi parenti.

Oltre a questo, che di per sé potrebbe non costituire un motivo sufficiente, Harry dovrebbe essere privato del titolo anche per un altro motivo. Secondo la legge britannica possono essere Consiglieri Reali solo persone della Famiglia Reale residenti nel Regno Unito. Per questo cavillo Harry è automaticamente fuori dai giochi, ma a questo punto c’è da chiedersi se il Principe non stia tramando qualcosa.

Pochissimi giorni fa ha cominciato a circolare la notizia che Harry avrebbe rinnovato il contratto d’affitto di Frogmore Cottage, la casa dove lui e Meghan hanno abitato per qualche tempo prima di trasferirsi in Canada. E se avesse preso residenza lì proprio per poter esercitare ancora i suoi diritti? Se le voci fossero vere Harry di certo non riceverebbe la stima e l’approvazione degli Inglesi.

Per tutta questa serie di motivi Harry e Andrea non sono più ben visti dal popolo britannico, e nemmeno dal Parlamento.

Facendosi portavoce del desiderio dei sudditi di Sua Maestà, il Parlamento ha chiesto in via ufficiale che Harry e Andrea siano privati della carica di Consigliere di Stato.

Secondo il Parlamento sarebbe completamente inaccettabile l’idea che due persone che hanno dimostrato di non rispettare la Corona abbiano il potere di parlare per Sua Maestà.

Anche il popolo la pensa esattamente alla stessa maniera, tanto che da diverso tempo stanno andando avanti vere e proprie manifestazioni di allontanamento dalla figura del Duca di York. Solo per dirne una, i cittadini di una piccola località inglese hanno fatto una particolare richiesta al Comune, e non era mai successo prima!

Ci si aspettava, in realtà, che la Regina agisse di sua spontanea volontà, senza aspettare che fosse addirittura il Parlamento ad esprimersi sulla questione. Il fatto che abbia deciso di temporeggiare lascia intendere che, fino all’ultimo, Elisabetta aveva sperato che suo figlio risultasse innocente e uscisse indenne dal processo e che Harry tornasse sulle sue decisioni. Purtroppo le cose non sono andate come la Regina sperava, e ora Elisabetta si trova praticamente con le spalle al muro.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!