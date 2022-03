Come sta la Regina Elisabetta? Il Covid e la notizia che tutti aspettavano

By

Come sta la Regina Elisabetta dopo essere risultata positiva al Covid? A quanto pare ancora una volta la monarca si dimostra inaffondabile.

Quando la Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid la paura ha cominciato a serpeggiare tra i suoi sudditi e tra gli ammiratori di Sua Maestà sparsi in tutto il mondo.

A contagiare sua Maestà era stato il figlio Carlo, a sua volta positivo per la seconda volta dall’inizio della Pandemia.

Lo stato di salute di Elisabetta in questo periodo è particolarmente compromesso: per la prima volta, infatti, la Regina si è mostrata ripetutamente in pubblico con un bastone.

Secondo il medico reale però Sua Maestà aveva avuto solo uno strappo alla schiena, quindi niente di preoccupante anche se un po’ lungo da smaltire.

Fortunatamente, nonostante gli acciacchi dell’età, la Regina ha confermato ancora una volta la sua tempra d’acciaio e non è mai stato necessario trasferirla in ospedale per le cure.

Come sta la Regina Elisabetta? Nemmeno il Covid ferma sua maestà

Stando a quanto hanno affermato i professionisti che hanno in cura la Regina, i problemi di salute di Sua Maestà con il Covid non sono andati oltre un semplice raffreddore. Elisabetta ha contratto la variante Omicron ed è stata ampiamente protetta dalle tre dosi di vaccino che le erano state somministrate tempo fa. Questo però non significa che la convalescenza sia stata tutta rose e fiori.

La quarantena è stata una seccatura anche per Elisabetta, che l’ha trascorsa confinata negli appartamenti privati della sua residenza di Windsor. Fin dal principio della pandemia, quindi da circa due anni, Elisabetta non risiede più a Bukingham Palace, residenza ufficiale della Corona Britannica.

Per ragioni di sicurezza Elisabetta è stata “spostata” nella sua residenza di Windsor, a pochissimi chilometri dal centro di Londra. Il castello di Windsor è molto più piccolo rispetto a Buckingham Palace e questo implica che necessita di molte meno persone per essere gestito. La possibilità che Elisabetta fosse contagiata dal contatto accidentale con persone positive era quindi molto minore e il suo staff contava proprio su questo per proteggere la sua salute.

Ad ogni modo, le misure di sicurezza non sono riuscite a evitare che la Regina fosse contagiata e, quindi, Elisabetta ha dovuto rinunciare quasi completamente a tutte le sue attività.

Nel giro di qualche giorno però Elisabetta II è tornata negativa riportando l’ennesima vittoria della sua lunga vita.

Non appena le è stato possibile la Regina si è riunita alla sua famiglia e in particolare ai suoi pronipoti.

Elisabetta è andata a trovare la piccola Sienna, la figlia della Principessa Beatrice nata quest’anno. Nessuna traccia di un incontro con la sorella di Beatrice, la Principessa Eugenia.

Proprio mentre la nonna era alle prese con il Covid, infatti, Eugenia era volata negli Stati Uniti per andare a trovare Harry e Meghan (scatenando non poche domande).

Nonna Elisabetta è anche andata a trovare i principini Cambridge, cioè i figli di William. Si tratta di un momento particolare nella loro vita, dal momento che George sta per rompere una antichissima tradizione della Famiglia Reale.

Sembra infatti che George sarà il primo Principe a non andare a Eton, la scuola frequentata da tutti i membri maschi della famiglia Reale da Andrea in poi. I Cambridge stanno optando per un’altra prestigiosa scuola, che si trova nel Berkshire.

