Glitter sottilissimo e super eyeliner: il look più aggressivo (e chic) del 2022!

Il make up occhi top della primavera 2022 combinerà sapientemente la luminosità dei glitter e l’incisività grafica dell’eyeliner: pronte a provare?

Negli ultimi mesi del 2021 e nei primi mesi di quest’anno il trucco occhi è diventato grafico. L’eyeliner nero o colorato è diventato il protagonista assoluto del viso e ha dato la possibilità di creare make up elegantissimi e all’avanguardia.

Bisogna dire, però, che molte donne hanno considerato l’eyeliner grafico adatto solo alle giovanissime. Uno dei motivi è essenzialmente tecnico: per realizzare un trucco grafico c’è bisogno di tracciare linee molto precise ed è piuttosto difficile farlo su una palpebra “matura” che comincia a rilassarsi.

Un altro problema, di natura esclusivamente estetica, è che l’eyeliner grafico si realizza principalmente su una palpebra nuda o al massimo truccata in maniera che appaia il più neutra possibile.

Per molte persone con questa scelta stilistica si toglie molta profondità allo sguardo. L’occhio finisce per essere meno luminoso e meno tridimensionale, quasi “schiacciato” dalla pesanti linee di eyeliner.

Ecco allora che il glitter arriva in soccorso delle più scettiche, come ci mostra Ceryl Pandemonium in questo originalissimo ed elegantissimo look per la Primavera 2022.

Il make up occhi che combina glitter e eyeliner: luccicare sì, ma con carattere!

Le combinazioni tra eyeliner colorati e ombretti glitterati sono letteralmente infinite. I make up che abbiamo visto negli scorsi mesi però hanno puntato su abbinamenti color pastello.

Raffinatissimi e femminili, i colori pastello sono ufficialmente i colori più amati della primavera, ma hanno alcuni piccoli difetti.

Il principale è che i colori pastello, soprattutto i vari tipi di rosa, creano pochissimo contrasto con la pelle, quindi anche l’occhio più truccato non guadagna profondità e tridimensionalità.

Una valida alternativa, come dimostra Ceryl Pandemonium con questo look, è l’utilizzo di un classico eyeliner nero in abbinamento con un ombretto glitterato quasi trasparente.

In questo modo la palpebra risulterà illuminata e tridimensionale e la linea nera di eyeliner conferirà al trucco personalità e raffinatezza.

Ecco i nostri consiglio per realizzare questo make up alla perfezione!

Non dimenticare il primer!

Il primer occhi è fondamentale per questo tipo di trucco. Il motivo è che gli ombretti glitterati o dal finish metallico sono più pesanti rispetto a quelli dalla finitura matte, poiché contengono pagliuzze riflettenti.

Questo comporta un forte rischio fallout, cioè di “caduta” dell’ombretto nella zona circostante agli occhi a causa dei movimenti della palpebra.

Il primer farà in modo che l’ombretto aderisca alla palpebra perfettamente ma soprattutto che lo faccia per molte ore.

Inoltre, non bisogna dimenticare che il primer facilita l’applicazione dell’eyeliner perché appiana le piccole rugosità della palpebra e consente quindi di lavorare su una “tela” più compatta e più omogenea, sulla quale sarà più semplice tracciare linee dritte.

Scegliere l’ombretto giusto

Una regola fondamentale per creare un look raffinato e adatto a tutte le età consiste nello scegliere un ombretto dal glitter molto sottile e dalla grana finissima.

Questo assicurerà una luminosità molto uniforme su tutta la palpebra, permetterà una migliore aderenza del prodotto e ridurrà quindi al minimo l’effetto fallout.

Oltre a questo, i glitter molto grandi e vistosi sicuramente toglierebbero raffinatezza a questo look: meglio evitare!

Disegnare una linea proporzionata

Il segreto per la riuscita di un make up grafico è uno solo: creare un disegno proporzionato alla forma e alla dimensione della palpebra.

In particolare è molto importante non tracciare una linea troppo spessa lungo le ciglia, soprattutto se si ha un occhio incappucciato (per applicare l’eyeliner sulla palpebra di un occhio incappucciato c’è bisogno di mettere in pratica qualche piccolo accorgimento che abbiamo spiegato qui).

Inoltre l’angolazione e la grandezza dell’ala sono fondamentali: devono essere realizzate in maniera da enfatizzare l’espressione dell’occhio senza “invadere” eccessivamente la tempia togliendo luminosità al make up.

Per trovare facilmente l’inclinazione perfetta dell’ala di eyeliner ti consigliamo di utilizzare un pezzetto di scotch di carta o di carta mozzarella (qui ti abbiamo spiegato come fare ma anche quali sono tutti gli altri geniali utilizzi dello scotch nell’arte del make up).

Tracciare una linea guida a matita

Se non ci si sente a proprio agio con l’utilizzo dell’eyeliner il consiglio è quello di tracciare sempre una linea guida con una matita morbida che si possa cancellare facilmente con un cotton fioc bagnato nell’acqua micellare.

Solo dopo aver realizzato delle linee guida perfettamente simmetriche si potrà passare ad applicare l’eyeliner senza paura di sbagliare qualcosa e di rovinare tutto!