Amici 21, tutto pronto per il serale: Maria ha davvero fatto la scelta giusta?

Amici 21 è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con la fase serale del programma, ma Maria De Filippi ha davvero fatto la scelta giusta? Il pubblico non sembra avere alcun dubbio.

Amici 21 sabato sera farà il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione del suo amatissimo serale, che durante la passata edizione ha collezionato veri e propri ascolti da record. Un’annata davvero molto fortunata, considerando che mai come negli scorsi mesi la scuola più famosa d’Italia ha sfornato numerosi talenti che hanno occupato le prime posizioni delle classifiche dei brani più venduti del nostro paese.

Quest’anno si spera che le cose possano andare altrettanto bene e i nuovi allievi si stanno impegnando tanto per portare in scena uno show degno di nota, ma soltanto tra poche ore saremo in grado di dire se saranno riusciti a portare a termine questo obiettivo. Nel frattempo però la curiosità è davvero tanta, così abbiamo deciso di lanciare sui nostri canali social un sondaggio rivolta agli utenti della rete per capire se seguiranno o meno questa nuova avventura di Maria De Filippi.

I risultati non si sono fatti attendere e questo è il verdetto dei nostri lettori.

Amici 21 serale: il pubblico non ha dubbi su Maria De Filippi

Prima di proseguire con il risultato del nostro sondaggio, è opportuno fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio nasce con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio in merito ai programmi o personaggi trattati. Inoltre, il responso si basa su una media di voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo scopriamo subito se i nostri lettori seguiranno o meno questa nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi.

I nostri lettori hanno votato, per la maggior parte, esprimendo la loro preferenza nei confronti della bionda conduttrice, segno che ha anche questa volta ha fatto la scelta giusta sia a livello di allievi, che hanno già conquistato la cima delle classifiche dei brani più venduti nel nostro paese, ma anche di insegnanti. Tra le novità c’è stato infatti l’ingresso di Raimondo Todaro nel cast e che ha avuto non poche discussioni con Alessandra Celentano in quanto i due hanno visioni completamente differenti sulla danza. Non sono mancati nemmeno i vecchi scontri tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che hanno preferenze nettamente diverse per gli artisti in gara.

Il serale di Amici 21, i suoi relativi allievi con i professionisti, tra cui ci sarà Elena d’Amario confermata tra i protagonisti, di cui vi abbiamo svelato un inedito retroscena, dunque, sembra avere tutte le carte in regola per diventare un altro successo targato Maria De Filippi.