Risparmia sul consumo del forno: le dritte per abbassare i costi in bolletta

Scopri come risparmiare sull’uso del forno mettendo a punto alcune semplici dritte.

Risparmiare sull’uso del forno è una delle migliori strategie per contrastare i recenti rincari sulle spese di luce e gas. Sopratutto se rientri tra coloro che ama cucinare usando questo elettrodomestico per dar vita a piatti ricchi di gusto.

Un privilegio al quale sarebbe davvero triste dover rinunciare ma che può essere modulato in modo da consumare meno luce. Il tutto per ottenere un risparmio in bolletta. Ecco, quindi, tutto ciò che puoi fare in tal senso iniziando ad usare il forno in modo consapevole.

Come risparmiare sull’uso del forno: le dritte che ti aiuteranno a fare economia

Se in questi ultimi giorni uno dei tuoi dilemmi principali è quello riguardante l’uso del forno, la buona notizia è che non dovrai necessariamente rinunciarci. Basta infatti mettere a punto alcune strategie per riuscire ad usarlo al meglio e risparmiare al contempo.

Ciò che conta è non dare nulla per scontato e non cedere alla pigrizia. Ti basterà infatti prendere nota di alcuni semplici trucchi per migliorare i consumi e ottenere delle bollette meno salate.

Preriscaldarlo il minimo indispensabile

Quante volte ti è capitato di accendere il forno e andare a sbrigare altre faccende tornando ogni tanto in cucina per controllare che la spia fosse spenta? Ebbene, questo è uno degli errori più grandi che si possano fare. Durante la fase di preriscaldamento, infatti, il forno consuma molta energia. E spesso, andando a fare altro, lo si lascia acceso più del dovuto. La prossima volta, quindi, resta nella stanza e tienilo d’occhio. Inserire i cibi da cuocere appena la spia si spegne e non solo quando te ne accorgi fa davvero la differenza.

Evitare di aprire lo sportello per un risparmio sull’uso del forno

Spesso si compie quest’azione per pura curiosità, altre perché si è in ansia per ciò che si ta preparando. Quale che sia il motivo, la verità è solo una. Ogni volta che si apre il forno lo si costringe a lavorare di più per recuperare il calore perso. Oltre a rischiare di danneggiare i cibi, quindi, porti ad un accumulo di energia che poi arriverà dritto in bolletta. Se vuoi proprio capire come procede la cottura, osserva da dietro lo sportello ma senza mai aprirlo.

Usare la modalità ventilata

Quest’opzione, quando è possibile usarla, consente di ottenere un risparmio del 15% aiutando i cibi a cuocersi più in fretta ed il forno a consumare meno energia. Certo, questo non significa usarla anche quando le tue ricette indicano la necessità di cuocere a forno statico. Quando possibile, però, è un’abitudine assolutamente da prendere e che aiuta alcuni piatti a riuscire addirittura meglio. La bolletta di fine mese ti farà capire di aver agito nel modo giusto.

Cuocere più alimenti insieme

Un po’ come si fa con la vaporiera per diminuire i consumi del gas, il forno può essere usato per cuocere più cibi in una volta. Se hai in mente di cucinare due torte nel giro di due giorni, preparale insieme e se hanno stessi tempi di cottura, mettile a cuocere insieme. Volendo, a meno di non preparare qualcosa dall’odore così forte da poter compromettere ciò che gli sta accanto, potresti cuocere anche un dolce e un salato insieme. Una torta da colazione, può essere messa in forno insieme ad un arrosto senza che nulla accada. E tutto risparmiando su una cottura.

Spegnere il forno qualche minuto prima

Se il piatto in cottura sembra ormai pronto e la ricetta indica un tot di tempo di cottura, puoi optare per spegnere il forno due o tre minuti prima (in alcuni casi anche cinque). Se non lo aprirai, infatti, il calore continuerà a cuocere il cibo al suo interno e tu avrai risparmiato diversi momenti di luce in bolletta. Un’abitudine che sommata a tutte le volte che usi il forno in una settimana può fare certamente la differenza.

Mettendo a punto queste semplici strategie, riuscirai ad usare il forno quasi come prima, senza rinunce ed evitandoti l’ansia di andare incontro a bollette esagerate. Cosa che, quando i costi torneranno normali, ti consentirà di poter mettere addirittura qualcosa da parte. Un po’ come accadrà imparando a risparmiare sul riscaldamento. Non ne vale la pena?