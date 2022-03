Qual è il rossetto adatto ad un party dai 50 anni in su?

Se hai 50 anni e devi andare ad un party, qual è il rossetto adatto a te? Te lo diciamo noi.

Coco Chanel diceva “Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettevi il rossetto rosso e attaccate”. Ed in effetti non aveva tutti i torti. Sentirsi belle spesso è il primo passo per stare bene con sè stesse e con il mondo.

Sappiamo però che spesso ciò che ci dona, che ci valorizza e ci fa sentire irresistibili varia a seconda dell’età. Questo vale sia per gli outfit che per il trucco.

Quindi a 50 anni come si sceglie il make up per le labbra perfetto per andare ad un party? Te lo diciamo noi.

La scelta del make up adatto ad un party dopo i 50 anni

Partiamo subito dicendo che i rossetti si scelgono in base a tono e sottotono di pelle. Come fare per capire il nostro qual è? Dobbiamo esaminare la pelle alla luce naturale per individuare il tipo di carnagione. Ne esistono diversi tipi (te li elenchiamo in ordine di “chiarezza”): diafana, chiara, media, medio – scura e scura.

Ti sveliamo un segreto: per capire se hai un sottotono caldo, neutro oppure freddo, devi osservare il colore delle vene nella parte interna del polso. Vene blu o viola sono indice di sottotono freddo, verdi di un sottotono caldo.

Se hai difficoltà a capire di che colore sono le tue vene, probabilmente hai un sottotono neutro, quindi puoi scegliere colori sia dallo spettro freddo sia da quello caldo.

Ci sono poi regole non scritte del colorito della pelle, che ti tolgono ogni dubbio: ad esempio, le persone con carnagione olivastra hanno quasi sempre un sottotono freddo.

Individuato il sottotono della pelle, comunque, dobbiamo procedere con la scelta della nuance di rossetto.

Se hai una pelle diafana, il consiglio migliore è scegliere rossetti dai colori vivaci: rosa, lampone, rosso ciliegia.

La pelle media, o dorata, necessita di un rossetto dal tono aranciato, ad esempio il corallo, il pesca e l’arancione anche il lampone, il ciclamino e i nude tendenti al cipria.

La pelle olivastra, invece, ha bisogno di labbra luminose e brillanti. I colori più adatti se hai questo incarnato sono l’arancio e tutti quelli con un sottotono aranciato. Anche i toni del rosa, il corallo e il rosso vanno benissimo.

C’è un però. Dopo i 50 anni, come sappiamo, il contorno labbra non è più definito e quindi la scelta migliore dovrebbe sempre virare verso i rossetti dal colore puro, riempitivo, anti – age. Sarebbero comunque da evitare i gloss, che mettono in risalto le imperfezioni (come il codice a barre).

Qualche esempio? I colori del nude e del pesca / aranciato sono in grado di donare un’allure sofisticata e discreta, e poi illuminano il volto, essendo colori a base calda.

Ma se è sera, devi andare ad una festa, per quale colore puoi optare? I colori che abbiamo appena citato vanno benissimo sia di giorno che di sera, oppure, se in base al tuo incarnato e alle regole che abbiamo menzionato ti rendi conto che non fanno per te, puoi optare per il rosso ed il bordeaux.

Il segreto negli ultimi due casi che abbiamo citato? Definire il contorno delle labbra con la matita. Tra l’altro è possibile usare la matita per riempire interamente tutte le labbra per poi applicare il rossetto con più facilità ed in questo caso funzionerà come una sorta di primer.

Quale matita scegliere? Di certo una di un colore di appena un tono più scuro rispetto al rossetto, altrimenti il rischio è di evidenziare le rughette sulle labbra. Via libera invece all’applicazione sopra il nostro reale contorno labbra per riguadagnare un po’ di volume che con il tempo si perde.

In ogni caso, come abbinare tutti i colori che abbiamo citato all’outfit? Il nude, il pesca e l’aranciato stanno benissimo con i colori chiari (il bianco, il rosa ad esempio), oppure con i colori brillantinati, perlati e metallizzati (il dorato e l’argentato su tutti).

Il rosso ed il bordeaux, invece, sono più adatti agli abiti scuri: con un abito nero e i capelli sciolti – e magari qualche gioiello che dia un tocco di luce – diventa così l’apoteosi dell’eleganza. In questo caso, però, occhio al taglio dell’abito ed agli accessori (che vanno scelti con estrema cura) perchè il pericolo è quello che questo look “invecchi”.

In ogni caso, se vuoi scoprire quali sono gli outfit perfetti per te per andare ad un party dopo i 50 anni, te lo spieghiamo noi.

Infine, come applicare il rossetto per un buona resa? Si inizia idratando le labbra con un balsamo. Poi si applica un velo di primer sulle labbra e si passa alla matita per il contorno labbra per delinearne la forma, come abbiamo detto poco fa. Per finire si passa il rossetto scelto, che dovrebbe essere ripassato un paio di volte. Si conclude tamponando la parte interna delle labbra con una velina.