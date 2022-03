Spendi troppo per riscaldarti? Risolvi il problema così

Scopri come risparmiare sul riscaldamento in casa grazie ad alcune semplicissime dritte.

Con l’aumento delle bollette della luce, risparmiare sul riscaldamento in casa è diventato molto importante. Sopratutto perché le giornate ancora parecchio rigide impongono l’uso dei riscaldamenti. Per fortuna, ci sono alcune piccole strategie che se messe in atto nel modo giusto possono aiutare a ridurre i consumi senza soffrire il freddo.

Ciò che conta è agire su più fronti in modo da far si che le piccole percentuali di variazione si sommino tra loro portando ad un certo risparmio a fine mese. Ecco, quindi, le piccole regole da mettere in pratica per risparmiare sul riscaldamento di casa.

Risparmiare sul riscaldamento di casa: le mosse da mettere subito in atto

Se anche tu rientri tra le persone freddolose ti sarai sicuramente già trovata nella difficile posizione di dover scegliere tra il giusto riscaldamento e la scelta di fare economia. Una coperta troppo corta che rischia di creare disagi non indifferenti.

Cambiando un po’ le regole e mettendo in atto alcuni semplici step, potrai però migliorare la situazione senza rinunciare al tepore della tua casa. Basta solo ingegnarsi e non sottovalutare alcuni piccoli cambiamenti che, messi insieme, possono fare la differenza.

Limitare il ricambio dell’aria

Per far si che la casa non si raffreddi troppo puoi iniziare con il ridurre i tempi di areazione della tua casa. Quante volte ti è capitato di aprire e di ricordarti di chiudere le finestre solo alla prima ventata gelida? Impostare un timer a dieci minuti (tempo che basta per arieggiare per bene) ti consentirà di assolvere questo dovere senza far abbassare troppo la temperatura di casa. Una mossa che eviterà ai caloriferi di pompare di più e di consumare gas.

Aver cura dei termosifoni per risparmiare sul riscaldamento di casa

Spurgare per bene i termosifoni, oltre ad essere salutare, consente agli stessi di lavorare al meglio consumando di meno. Al contempo può essere utile installare un pannello nella parte posteriore. Anche questo aiuta ad espandere meglio il calore e ad averne quindi minor bisogno durante il giorno. Una piccola astuzia che torna sempre molto utile.

Usare le protezioni per porte e finestre

Far uso dei famosi cuscini che proteggono dagli spifferi aiuta a mantenere la casa più calda e più piacevole da vivere. In questo modo non si dovrà alzare il termostato e si godrà di un ambiente caldo senza doversi preoccupare troppo della bolletta mensile. Un altro modo semplice ma più ingegnoso e utile di quanto si pensi e che insieme ai rimedi anti freddo ti consentirà di vivere al meglio la tua casa.

Lasciare libera la strada al calore

Un errore comune è quello di posizionare mobili ingombranti davanti ai termosifoni. In questo modo, infatti, si rallenta l’arrivo del calore e, in certi casi, si rischia addirittura di schermarlo. Togliere tutto ciò che è di ingombro in tal senso consentirà di poter godere di un calorifero in grado di svolgere al meglio il suo lavoro e di donare il giusto calore senza dover alzare la temperatura richiesta.

Vestirsi con abiti più pesanti

Può sembrare stupido ma scegliere abiti più pesanti per stare in casa aiuta a limitare la sensazione di freddo. Ciò aiuta ad aver minor bisogno dei caloriferi e a risparmiare anche cifre importanti in bolletta. Una maglia in più può infatti portare a tenere il termostato più basso di almeno un grado. Cosa che nell’economia mensile ha un discreto peso. Provare per credere.

Seguendo queste piccole astuzie, risparmiare sul riscaldamento pur senza soffrire il freddo sarà più semplice del previsto. Cosa che renderà la vita molto più semplice e piacevole, lasciando alla casa il suo ruolo di dimora calda e accogliente.