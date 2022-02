La tua casa è sempre fredda? Ecco i rimedi che funzionano

Scopri quali sono i rimedi per una casa sempre fredda e dì addio ad un ambiente ostile per vivere finalmente con il giusto tepore.

Vivere in una casa fredda non è mai piacevole, sopratutto durante la stagione invernale.

Ciò può dipendere da diverse cause che andrebbero sempre ricercate al fine di trovare le soluzioni più adatte per risolvere un problema che, altrimenti, rischia di rendere la propria casa davvero poco ospitale.

Per fortuna, i rimedi per cambiare le cose non mancano e basta metterli in pratica nel modo giusto per ottenere il calore desiderato. Scopriamo quindi quali sono i rimedi per dire addio alla casa fredda ed accoglierne una che sia finalmente calda al punto giusto.

Casa fredda: i rimedi da mettere in atto

Quando il clima all’esterno è rigido, l’unico modo per scaldarsi è quello di ricorrere ai caloriferi. Oltre ad una certa temperatura, però, il rischio è quello di ritrovarsi con l’aria secca ed un ambiente quasi soffocante.

Per questo motivo, qualora la casa fosse così fredda da non scaldarsi con un termostato intorno ai 19 gradi, si rivela importante trovare dei rimedi per mantenere il calore tra le mura di casa. Scopriamo quindi i rimedi più efficaci.

Rivestire i termosifoni. I termosifoni servono a diffondere calore ma possono essere aiutati a svolgere al meglio il loro lavoro inserendo sul retro dei fogli in alluminio. In questo modo il calore da loro prodotto aumenterà e le stanze della casa si faranno man mano più calde.

Usare i paraspifferi. Spesso una casa fredda è data dalla presenza di spifferi. Per ovviare al problema basta quindi far uso dei para spifferi. Questi sono solitamente in stoffa e pieni di sabbia o di altri materiali che li rendono pesanti e vanno posti davanti alle porte ed in particolare a quelle di casa. Anche sistemarli davanti alle porte finestre può essere utile evitando così il passaggio di corrente.

Controllare le guarnizioni dei serramenti. Se la casa appare davvero fredda, può essere utile controllare i serramenti e, qualora ciò fosse possibile, sostituirli con altri più idonei. Cil vale anche per infissi, tapparelle e tutto ciò che è volto a proteggerci dal clima esterno.

Tenere le tende aperte. Far entrare la luce del sole in casa è un buon modo per scaldare la propria casa. Prendere l’abitudine di aprire le tende nelle giornate di calde può quindi rivelarsi particolarmente utile per poter godere di un’ambiente meno umido e più caldo. Cosa che vale anche in caso di umidità o di formazione di muffa. Problemi che possono verificarsi in caso di ambienti freddi e umidi.

Inserire una piccola stufa in camere grandi. Se i termosifoni non scaldano abbastanza e c’è una stanza più grande di altre, si può inserire una piccola stufa al suo interno. Ciò vale anche per il bagno dove può essere posto uno scaldino da accendere solo per la durata di doccia o bagno. In questo modo l’ambiente rimarrà caldo nei momenti in cui serve.

Vivere in una casa fredda è sempre spiacevole. E grazie a questi rimedi si può cercare di rimediare al problema in modo semplice ed efficace. Così facendo si risparmierà sul riscaldamento di casa ottenendo al contempo un ambiente più vivibile e senza alcun dubbio confortevole.