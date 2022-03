A Uomini e Donne Ida Platano è pronta ad andare incontro all’ennesima delusione? Alessandro non ha convinto il pubblico e nemmeno lei.

Uomini e Donne va in onda sul piccolo schermo degli italiani da diversi anni ormai ed ha permesso a tantissime coppie di potersi formare. Alcune, dopo la fine della loro esperienza nel programma di successo di Maria De Filippi, si sono sgretolate poco dopo mentre altre hanno messo su una bellissima famiglia.

Protagonista indiscussa del Trono Over è senza alcun Ida Platano. La dama prende parte al programma da diverso tempo ed in un primo momento aveva lasciato gli studi per Riccardo Guarnieri ma dopo qualche tempo, e numerosi tira e molla, i due hanno deciso di dirsi addio e lei è tornata negli studi Elios di Roma per darsi una nuova chance di trovare l’amore della sua vita.

Da qualche settimana a questa parte il destino sembrava essere dalla sua parte, in quanto per lei era sceso Alessandro, un giovane cavaliere partenopeo. Tra loro le cose proseguivano a gonfie vele fin quando lui non ha espresso alcuni dubbio in merito ad un eventuale trasferimento e da lì è iniziato un periodo di crisi.

Ida Platano a Uomini e Donne: Alessandro è la scelta giusta? Il pubblico non ha dubbi

Più volte durante il corso di Uomini e Donne, Ida e Alessandro hanno manifestato non pochi dubbi se proseguire o meno con la loro conoscenza in quanto più andavano avanti con la conoscenza e più il problema di questo trasferimento si faceva sentire. In particolar modo da parte di lei che, come la tronista della porta accanto che ha fatto la storia, vorrebbe maggiori certezze ed una certa stabilità considerato che a Brescia, luogo in cui vive, ha un figlio e un’attività ben avviata.

Alessandro però di trasferirsi non ne vuole sapere e questo ha rappresentato un vero e proprio freno per la loro conoscenza, anche perché lui vorrebbe un approccio un po’ più fisico con lei ma quest’ultima dopo le ultime cocenti delusioni preferisce andarci con i piedi di piombo. In studio non sembrano nutrire grosse speranze su di loro, così abbiamo chiesto ai nostri lettori che cosa ne pensano di questa possibile coppia e secondo loro hanno qualche chance di poter durare in futuro.

Le risposte non si sono fatte attendere, ma prima di procedere con il risultato è opportuno precisare che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio sui personaggi in questione. Detto questo scopriamo subito la loro preferenza.

Secondo i nostri lettori, per Ida e Alessandro non c’è futuro. Segno che dietro le loro incomprensioni, non ci sia poi tutta questa voglia di volersi conoscere e approfondire, ma avranno ragione? Soltanto il tempo potrà rispondere a questa domanda.