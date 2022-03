Hai le labbra secche e screpolate? Ecco come le dovresti truccare

Truccare le labbra secche e screpolate non sempre è semplice: spesso il rossetto mette in risalto i difetti. Come puoi fare quindi? Te lo diciamo noi.

Diciamoci la verità, quando le nostre labbra sono secche e screpolate truccarle può diventare complicato. Il rossetto paradossalmente può essere del tutto antiestetico: non fa altro che metterle in risalto, facendo notare le “pieghe” che si vengono a creare.

E c’è di più: questo non è un problema prettamente invernale, come molte donne pensano (anzi, forse sperano). In primavera, ad esempio, il cambio di stagione che indebolisce la nostra epidermide in generale e così i continui sbalzi di temperatura possono accentuare questo problema.

Ma sai perchè le nostre labbra a volte sono secche e screpolate, clima a parte? La mucosa e la pelle fine della bocca sono molto fragili, addirittura sono 5 volte più sottili di tutta l’epidermide del corpo.

Le labbra hanno uno strato corneale molto piccolo e sono molto permeabili e, insieme al naso, formano le prime zone sottoposte alle aggressioni esterne, sia che si tratti del clima (ad esempio il vento, il freddo, l’esposizione al sole) che dell’alimentazione (alcuni esempi sono piatti caldi, freddi, piccanti, acidi).

Spesso poi siamo noi stesse che accentuiamo il nostro problema, senza rendercene conto: quando vediamo che le nostre labbra iniziano ad irritarsi, iniziamo a mordicchiarle, passare la lingua sopra e questo ci dà un sollievo nel breve periodo, ma nel lungo non fa altro che peggiorare le cose. La saliva, infatti, contiene enzimi che disidratano i tessuti ed ha quindi l’effetto di essiccare ancora di più la bocca danneggiata.

In definitiva comunque i fattori che possono rendere le nostre labbra diventano secche e danneggiate sono molteplici, ma tra questi ricordiamo soprattutto il clima, alcuni farmaci e prodotti cosmetici, l’età.

Prevenire è sempre meglio che curare, è vero. Se però non riusciamo a prevenire questo problema, come possiamo truccare le nostre labbra quando sono secche e screpolate?

Come truccare le labbra secche e screpolate

Per truccare le nostre labbra quando sono secche e screpolate, la prima cosa da fare è esfoliare: eliminando lo strato superficiale fatto di “squame” di pelle morta e screpolature le nostre labbra si preparano meglio ad accogliere il rossetto.

Il secondo passo è idratare. Come? Con un balsamo labbra, ad esempio. Questo rende le nostre labbra già più morbide e quindi di sicuro il rossetto farà più bella figura. Un escamotage che alcune donne usano è mettere un velo di crema viso sulle labbra ed usarlo come base trucco: questo ti garantirà anche una lunga tenuta.

In casi di disidratazione estrema, come rimedio d’emergenza puoi utilizzare una maschera lenitiva per il viso sia sul contorno labbra che direttamente sulla mucosa.

Ma quale usare? Evita assolutamente rossetti dal finish matt, opachi, glitterati o perlati. Allo stesso modo, cerca di non farti prendere dalla bellezza dei rossetti a lunga tenuta, che ti garantiscono la possibilità di non aggiustarlo di continuo, soprattutto quando trascorri molte ore fuori casa. Sappi che questi prodotti rendono comunque le labbra più fragili.

Un’altra cosa che devi sapere è che alcune tonalità seccano di più le labbra rispetto ad altre. Questo accade perchè alcune, cioè quelle scure e molto pigmentate, creano una reazione chimica sulle labbra e le rovinano ancora di più. Quali sono? Ad esempio, il mattone ed il bordeaux.

Se vuoi usare il burrocacao, evita quelli contenenti paraffina. Questi, infatti, ti danno un’immediata sensazione di idratazione che però svanisce dopo poche ore lasciandoti più “a secco” di prima. Dai la precedenza ai prodotti totalmente naturali.

Infine non usare la matita per le labbra quando la tua bocca è fragile: la consistenza secca delle matite per labbra (come quella dei rossetti opachi) lascia trasparire tutti i difetti delle tue labbra danneggiate.

Adesso che abbiamo elencato tutto quello che non devi usare, passiamo a parlare di ciò che invece puoi e dovresti usare.

Se hai le labbra secche e screpolate e le vuoi truccare, una cosa che puoi fare è puntare sui lucidalabbra e sui balsami per labbra colorati, che ovviamente sono estremamente delicati.

Altrimenti puoi scegli gloss idratanti e rossetti molto cremosi contenenti ingredienti nutrienti. Tra questi i migliori sono il burro di karitè, ma anche l’olio di jojoba, l’olio d’oliva, l’acido ialuronico.

L’unica cosa che devi fare è prestare molta attenzione quando metti i lipstick cremosi, soprattutto se scegli una tonalità accesa, perché purtroppo tendono a “sbavare” facilmente e possono scomparire dalle tue labbra dopo poche ore.

In questo caso ti conviene portare con te lo stick per eventuali ritocchi dopo aver mangiato e bevuto. In questo modo, tra l’altro, passando più volte al giorno il rossetto sulle labbra, assicurerai loro l’idratazione di cui hanno bisogno lungo tutta la giornata ed unirai l’utile al dilettevole.