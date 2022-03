Una Vita anticipazioni: tentato omicidio ad Acacias, chi rischia la vita

Una Vita anticipazioni. Uno degli abitanti di Acacias 38 rischierà di essere strangolato. Ecco chi e per quale motivo!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Natalia rischia la vita, ecco cosa succederà

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, la messicana Natalia Quesada (Astrid Janer) rischierà la vita. La giovane donna infatti verrà strangolata. Ma da chi? Scopriamo più dettagli

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5 ogni pomeriggio i telespettatori faranno i conti con un tentato omicidio. La giovane Natalia Quesada (Astrid Janer), sorella di Aurelio (Carlos de Austria) rischierà infatti di essere strangolata da un sicario.

La storyline inizierà quando Aurelio tenterà e riuscirà a sedurre Anabel (Olga Haenke) e conseguentemente inizierà una relazione con la giovane Bacialupe. Tale relazione “clandestina” non sarà di certo approvata e appoggiata da Marcos (Marcial Alvarez).

Perlopiù, i rapporti fra padre e figlia erano già sul filo del rasoio in quanto, sempre Aurelio svelerà ad Anabel – anche tramite Natalia – che anche Marcos era coinvolto nella morte di Carlos Armijo, il suo vecchio promesso sposo. Tutto ciò contribuirà a far cadere tutto il castello in aria costruito dal Bacigalupe senior, il quale in Messico non era altro che un pistolero assassino che ha fatto fortuna ricattando uomini potenti.

Tutti questi motivi condurranno Marcos a perdere totalmente la pazienza. Infatti nel corso di un litigio la giovane Natalia racconterà di un abuso da lei subito quando era soltanto una ragazzina. Tutto sarà poi destinato a peggiorare quando, tramite un colpo gobbo di Aurelio e Genoveva Salmeron (Clara Garrido), il Bacigalupe perderà la maggioranza della società istituita con Salustiano Quesada.

Marcos si metterà quindi in contatto con un brutto ceffo e gli darà l’ordine di farla finita il prima possibile con Natalia.

Nel bel mezzo di una serata in cui avrà dato appuntamento a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per passare la serata insieme, seguendo alla lettera il piano malefico accordato con Genoveva per avvicinarsi a lui, Natalia verrà infatti agganciata nel vicolo di Acacias da un uomo, che la stava osservando da diversi giorni.

A quel punto il malintenzionato la coglierà di sorpresa e cercherà di strangolarla, ma l’arrivo di Felipe sventerà il piano prima che sia troppo tardi.