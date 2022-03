Beautiful anticipazioni: la svolta di Steffy e l’inganno di Thomas

By

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful. Steffy Forrester otterrà la svolta che stava finalmente aspettando, Thomas procederà con un grande inganno e Hope…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda su Canale 5.

Beautiful anticipazioni di marzo: Steffy scoprirà il padre del bimbo che porta in grembo

Nei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5, Thomas Forrester continuerà ad ingannare il papà Ridge Forrester, mentre sua sorella Steffy farà una scoperta che le cambierà il futuro

Nelle nuove anticipazioni della soap opera americana Thomas Forrester ingannerà papà Ridge, mentre sua sorella Steffy scoprirà il risultato del test di paternità. Hope, invece, dopo il tradimento di Liam con Steffy proverà ad andare avanti con la sua vita ma il dolore sarà troppo grande da contenere.

Se avete seguito le nostre anticipazioni già saprete per certo che Liam convinto che Hope l’abbia tradita con Thomas si è recato da Steffy ed ha tradito a sua volta la moglie. Inizialmente il tradimento è stato tenuto al segreto, ma poi a causa degli eventi e della presunta gravidanza di Steffy, i due amanti hanno dovuto prontamente rivelare tutto ai due partner.

Finalmente i telespettatori potranno assistere a una risposta per Steffy, ossia di chi è il bambino che la giovane Forrester porta in grembo? Nel cuor suo, il bel dottore Finn spera tanto di essere lui il padre del piccolo ma in ogni caso sarà lo stesso pronto a restare accanto alla donna che ama.

Al contrario, Hope delusa e ferita dal comportamento del marito non riuscirà ad accettare la situazione e proverà un dolore mai provato prima. Nonostante la giovane figlia di Brooke e Deacon tenti disperatamente di concedere una seconda possibilità al marito, si troverà in difficoltà quando tutti i suoi castelli di carta crolleranno.

Da questa situazione abbastanza controversa, l’unico che ne trarrà un reale profitto sarà Thomas che coglierà l’occasione per portare Hope tra le sue braccia mettendo in piedi un folle piano che distruggerà le vite di sua sorella, Liam e Finn.