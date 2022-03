Una Vita anticipazioni: abusi ad Acacias? Paura per Natalia

Una Vita anticipazioni. Paura Natalia Quesada. La giovane messicana è stata abusata? Sbuca fuori tutta la verità

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Natalia abusata da Marcos?

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita saranno molto dure dal punto di vista delle tematiche affrontate. Soprattutto per Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita la strana alleanza instaurata fra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria) creerà delle complicazioni per Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) che dovrà difendersi da gravissime accuse nei suoi confronti.

L’uomo inoltre, dovrà pure combattere con la ribellione della figlia Anabel (Olga Haenke). In tutto questo “trambusto” cominceranno però a delinearsi i presupposti per un vero e proprio segreto custodito dal borghese.

Se seguite le nostre anticipazioni saprete già per certo che Aurelio riuscirà a far passare Anabel dalla sua parte quando le confesserà che il padre Marcos, esattamente come Salustiano Quesada, è stato uno dei mandanti dell’omicidio di Carlos Armijo, ossia il suo promesso sposo messicano.

A quel punto, la Bacigalupe deciderà di voltare definitivamente pagina riguardo alla sua storia con Miguel Olmedo (Pablo Carro): la ragazza, contravvenendo agli ordini di Marcos (che le aveva intimato di restare chiusa in casa per non finire in convento), incontrerà Aurelio con la complicità della domestica Soledad Lopez (Silvia Marty) e farà l’amore con lui, iniziando di fatto una storia clandestina.

Dato che la situazione sarà sempre più complicata, visto che anche Genoveva starà indagando sul passato da “pistolero” e criminale di Marcos in Messico, l’uomo comincerà a perdere il suo aplomb e aggredirà Natalia nel vicolo di calle Acacias, portando alla luce i primi indizi di un oscuro segreto.