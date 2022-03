Anticipazioni Una Vita: notte di passione per Anabel

Una Vita anticipazioni. Importante svolta nella vita di Anabel Bacialupe, tutta colpa di Natalia Quesada…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Anabel ci casca con…Aurelio!

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita succederanno tante cose, ma una più di tutte rileverà la nostra attenzione: Anabel cede ad Aurelio! Ecco cosa succederà

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita avverrà una grandissima svolta all’interno delle vicende delle famiglie del quartiere di Acacias. Stiamo parlando del grande piano architettato da Aurelio Quesada (Carlos de Austria) con la complicità della sorella Natalia (Astrid Janer).

Tutto è andato per il meglio per il giovane messicano. In quanto finalmente è riuscito ad ottenere e conquistare quello che più voleva: riuscirà infatti a far cadere Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) tra le sue braccia. Una storyline che si presagisce interessante e ricca di colpi di scena.

All’inizio vi abbiamo detto che se Aurelio avrà finalmente raggiunto il suo scopo di far crollare Anabel tra le sue braccia, il merito sarà pure della sorella Natalia. Difatti tutto avrà origine nel momento in cui Natalia confesserà alla giovane Anabel che anche il padre Marcos (Marcial Alvarez) è coinvolto nella morte di Carlos Armijo, il suo fidanzato messicano.

Carlos infatti è morto a causa di un affare portato avanti dal Bacialupe Senior con Salustiano Quesada, per favorire il successivo matrimonio “d’affari” di Anabel con Aurelio, che poi non è andato in porto poiché la giovane ha deciso di abbandonarlo sull’altare.

Quando Natalia farà la rivelazione ad Anabel, la giovane vedrà crollare ogni sua certezza e se all’inizio deciderà di chiudere i ponti con il papà, volendo addirittura abbandonare il nido familiare, dall’altro canto la giovane Bacialupe si riavvicinerà ad Aurelio.

Marcos, per evitare problemi con Anabel, deciderà di rinchiuderla in casa con la stretta guardia della domestica, sua amante, Soledad (Silvia Marty).

Tuttavia, tutto questo non porterà ai risultati sperati. Infatti Soledad, nonostante abbia una relazione segreta con il suo signore, si accorderà con Aurelio per fare da mediatrice fra lui e Anabel consentendo a quest’ultima sia di inviare delle lettere all’uomo e sia di scappare a degli orari prestabiliti per poterlo incontrare.

In uno di questi fugaci incontri, la Bacigalupe confesserà dunque ad Aurelio di averlo sempre amato e, alla fine, cederà al suo corteggiamento facendo l’amore con lui all’interno di un maneggio lontano da Acacias. In queste circostanze, c’è da dire che il Quesada si mostrerà dolce, comprensivo e innamorato di Anabel, ma sarà abbastanza chiaro che in realtà sta, come sempre, tramando qualcosa di losco.