Una Vita anticipazioni: scoppia la passione ad Acacias

Una Vita anticipazioni: nonostante l’immenso dolore per la perdita nel quartiere di Acacias scoppia un’inaspettata passione

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Marcos e Soledad si baciano…

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo a qualcosa di inaspettato e “fuori luogo”: Marcos bacierà la domestica Soledad. Ecco perché e cosa è successo

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Marcos Bacialupe (Marcial Alvarez) anche se attualmente è in preda al dolore per la recente scomparsa della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto), nelle prossime puntate italiane si consolerà tra le braccia della sua domestica Soledad Lopez (Silvia Marty). Un rapporto che sembrerà “ambiguo” e “fuori luogo” fin dal primo istante.

Basta controllare direttamente le anticipazioni per scoprire che Soledad non smetterà di dare il suo supporto a Marcos, anche se storcerà il naso ogni volta che il suo signore dichiarerà di voler fare luce sulla strana scomparsa di Felicia.

Col trascorrere delle giornate, il Bacigalupe Senior si mostrerà comunque sempre più lusingato dalle premure della domestica e l’evidente sintonia, guarda caso, non passerà inosservata alla “pettegola” Susana (Amparo Fernandez), che cercherà di rimettere al suo posto la Lopez.

Tra un sorriso e l’altro, Marcos lascerà intendere a Soledad che si trova piuttosto bene in sua compagnia, ma si preoccuperà al tempo stesso di non far notare nulla alla figlia Anabel (Olga Haenke). Sta di fatto che l’attrazione per l’inserviente porterà il Bacigalupe Senior a spingersi oltre, molto più del dovuto…

Difatti Marcos non smetterà di riempire Soledad di complimenti e un giorno le chiederà se le va di andare a cena con lui per essere finalmente una sua pari e non la sua semplice domestica.

Anche se farà inizialmente resistenza, la Lopez non potrà fare a meno di rifiutare l’invito, anche se ovviamente si preoccuperà – in accordo col Bacigalupe – di non far notare niente ad Anabel. Da quella cena intima, che non verrà mostrata ai telespettatori, il rapporto tra il signore di Acacias e la sua sottoposta cambierà radicalmente e non mancherà di riservare delle sorprese…tra cui anche un bacio!