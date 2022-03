5 modi per abbinare i pantaloni bianchi (ed essere chic)

I pantaloni bianchi sono un must have delle stagioni calde, ma come li possiamo abbinare? Ecco 5 modi.

La primavera si sta facendo largo in questo inverno che sembra infinito e tra poco i fiori sbocceranno, il sole splenderà ancora più forte, il caldo coprirà il gelo di questi giorni ed i pantaloni bianchi torneranno ad essere un must.

Sì, perchè in autunno ed inverno abbinarli diventa difficile (ma non è impossibile, sia chiaro), mentre le stagioni più calde sono quasi una calamita per loro. Ma come possiamo abbinare i nostri pantaloni bianchi per essere chic, raffinate e trendy allo stesso tempo? Ecco 5 idee per essere impeccabile.

5 modi di abbinare i pantaloni bianchi

Partiamo subito dicendo che esistono varie tipologie di pantaloni bianchi: ci sono quelli a sigaretta, regular fit, a zampa, a palazzo. La prima cosa che dobbiamo fare, quindi, è scegliere la forma adatta a noi, perfetta per valorizzare le nostre forme e mettere in risalto i nostri punti forti, considerando che il bianco già di per sè tende ad ingrossare e a rendere visibili le nostre imperfezioni (proprio al contrario del nero che snellisce, nasconde e camuffa i nostri difetti).

Quindi, possiamo fare un paio di esempi per rendere tutto più chiaro: se abbiamo i fianchi larghi, possiamo scegliere un paio di pantaloni bianchi a palazzo, che riescono a non attirare l’attenzione su quel punto. Se invece abbiamo i fianchi molto stretti, possiamo optare per un paio di pantaloni paper bag.

Una volta scelta la forma del pantalone, dobbiamo passare ad una decisione ancora più ardua: con cosa li indossiamo? Ecco 5 idee per abbinare i pantaloni bianchi.

Pantalone bianco e top animalier

Questo dualismo è adatto per chi ama osare, sperimentare, giocare con i colori e con le fantasie. Il bianco è un colore chic, raffinato, di classe e questo lo sappiamo, ma perchè non conferirgli un’immagine sauvage?

Allora spazio alla fantasia: il nostro pantalone bianco preferito può essere indossato insieme a top animalier, ma anche a felpe, maglioni di lana. Possiamo aggiungere degli accessori dorati – soprattutto se parliamo di fantasie leopardate, tigrate e zebrate.

Bianco e nero

Questa è la combo più antica del mondo: black & white, il giorno che si fonde con la notte, il bene che incontra il male. Sicuramente questa coppia è adatta a chi ama lo stile classico, ma ciò non toglie che si possa dare a questo look un tocco di modernità.

Se indossiamo un pantalone bianco ed una maglia nera, possiamo giocare sul colore degli accessori: è ben accetta una cintura rossa, oppure delle scarpe fucsia, così come anche una collana appariscente colorata. Vanno benissimo anche richiami dorati oppure argentati, insomma la parole d’ordine in questo caso è mischiare.

Total white

Premettiamo subito che il total white è concesso solo in estate: in tutte le altre stagioni l’effetto gelataio è garantito (e di certo non lo vogliamo). Sul total white possiamo giocare come vogliamo.

Sì a pantalone bianco in lino e sandali bassi con top, ma anche a pantalone elegante con blazer, oppure gilet dello stesso colore, ma anche a pantalone dritto – oppure a zampa – e maglioncino da inserire dentro ed il gioco è fatto. Il total white, se gestito bene, è il parente più stretto della raffinatezza.

Pantaloni bianchi a zampa e crop top

Certo, anche questo look è perfetto in estate. Diciamoci la verità, adesso che il freddo dell’inverno non ha ancora lasciato posto al tepore rassicurante della primavera, ci risulta difficile pensare di scoprire l’addome (e non ne sentiamo l’esigenza, diciamoci la verità.

Ma proviamo ad immaginarci tra almeno un mesetto, in primavera inoltrata, mentre passeggiamo per il centro della nostra città con tanto di caffè in mano – che fa New York style – e con il nostro pantalone bianco a zampa con il crop top abbinato, magari beige. Bè, saremmo di certo irresistibili, eleganti, ma pur sempre sensualissime.

Camicia di jeans

Per un look casual, puoi pensare di abbinare i tuoi pantaloni bianchi – magari a zampa, ma qualsiasi modello va benissimo – con una camicia di jeans.

Questo outfit può diventare perfetto per andare a lavoro, se abbinato a delle scarpe basse, ma anche per un pranzo fuori, se indossato con dei tacchi alti, magari a spillo, magari bianchi, neri, oppure dorati.