Anticipazioni Beautiful: clamoroso doppio ritorno, web incredulo

Anticipazioni nuove puntate americane di Beautiful. Rinnovo biennale, un episodio speciale e due ritorni di scena. Ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane di Beautiful.

Beautiful anticipazioni dall’America: un rinnovo biennale e due grandi ritorni in scena

Una promessa è una promessa. Secondo le anticipazioni provenienti dall’America e le rivelazione di Casey Kasprzyk, uno dei produttori di Beautiful sappiamo per certo che ci saranno due grandi ritorni in scena. Ecco di chi si tratta

Secondo le nuove rivelazioni sulle prossime puntate che andranno in onda in America, Beautiful non si smentisce mai e non smette mai di sorprendere.

Casey Kasprzyk, uno dei produttori di Beautiful aveva, poco tempo fa, fatto un importante annuncio riguardo la soap opera. Se in un primo momento tutto il futuro della trasmissione è stato messo in dubbio adesso è dato per certo infatti Beautiful è stata rinnovata per almeno altre due stagioni televisive, fino al 2024.

Tale rinnovo non sorprende, vista la buona tenuta dello show in casa CBS, che ha potuto contare su diversi picchi di ascolto nel corso dello scorso anno, a partire dalle prime settimane del ritorno di Sheila Carter e di Deacon Sharpe. Per passare poi a quello meno inaspettato della psichiatra Taylor Hayes.

Quest’anno, inoltre, Beautiful spegne le 35 candeline e festeggerà l’anniversario con un episodio speciale, dedicato a Brooke Logan Forrester. Il motivo è facilmente intuibile, visto quanto sia iconico e rappresentativo il personaggio interpretato da Katherine Kelly Lang fin dalla primissima puntata, andata in onda negli Stati Uniti nel lontano 1987.

Bisogna però dire che un episodio dedicato a Brooke non è esattamente una novità, anzi se vogliamo è qualcosa che avviene comunemente ogni giorno, in particolare di recente (oltreoceano), visto che la moglie di Ridge Forrester è tornata in primissimo piano e la narrazione ruota quasi esclusivamente attorno alla sua nuova storyline: tradimenti, baci, litigi e passioni.

Tuttavia la vera novità che le prossime stagioni di Beautiful ci riserberanno sono il ritorno dei due fratellastri di Ridge! Infatti la sorpresa della soap starà nel fatto che la puntata speciale dedicata alla Logan avrà come fulcro i suoi cinque grandi amori: Eric Forrester, Ridge Forrester, Bill Spencer e anche… Thorne Forrester e Nick Marone!

I due fratellastri di Ridge, entrambi ex mariti della sua signora, torneranno ad affacciarsi in video per questo appuntamento speciale, impersonati da Winsor Harmon (che ha interpretato il ruolo dal 1996 al 2016, per essere stato poi brevemente sostituito da Ingo Rademacher) e Jack Wagner. Quest’ultimo, che ha soggiornato a Beautiful dal 2003 al 2012, è da qualche anno nel cast della serie tv When Calls the Heart, in Italia con il titolo di Quando chiama il cuore.