Anticipazioni Una Vita: Anabel sconvolta, una scoperta che fa male

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che accadrà nei prossimi episodi in onda dal 14 al 19 marzo 2022. Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Aurelio porta avanti una strategia contro Anabel

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, Aurelio cercherà un nuovo modo per importunare Anabel. Ecco che cosa accadrà

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita Aurelio sarà di nuovo un protagonista indiscusso delle storyline.

Come prima cosa il giovane Quesada racconterà a Genoveva che Marcos, in passato, era un mercenario di Don Salustiano e che di certo non vorrà che questi dettagli scabrosi vengano a galla.

Inoltre, si diffonderà la notizia che la Spagna sarà neutrale durante la guerra mondiale e ciò genererà gli entusiasmi di Marcos e Aurelio per via degli affari. Alodia e Casilda restano sorprese vedendo che Soledad si è comprata dei vestiti nuovi, che sembrano anche molto costosi. La domestica quindi mentirà e dirà alle colleghe di aver vinto alla lotteria.

Antonito parte in aereo per la sua missione diplomatica in Marocco. Fabiana è preoccupata notando della complicità fra Jacinto e Indalecia. Aurelio decide di portare avanti la sua strategia per sedurre Anabel con l’aiuto della sorella Natalia; con una scusa, i Quesada attirano la Bacigalupe in un luogo isolato e Anabel dopo aver capito tutto se ne va.

Josè Miguel dice a Bellita che non si fida di Ignacio, ma, dopo che la moglie gli spiega perché ci tiene ad aiutarlo, cede e lo accetta a casa sua. Indalecia invita Jacinto a pranzo cercando di prenderlo per la gola ma, quando sembra che l’uomo stia per cedere, li sorprende la zia Benigna, tornata di sorpresa ad Acacias.