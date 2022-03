Anticipazioni Una Vita: Genoveva e Natalia, la coppia che fa tremare Acacias?

Una Vita anticipazioni. Genoveva fa una proposta a Natalia, le due “amiche” sono pronte ad attaccare. Cosa succederà?

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: la proposta di Genoveva a Natalia

Nelle nuove puntate di Una vita, Genoveva Salmeron farà una richiesta shock a Natalia. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap iberica.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) farà il suo ritorno in patria dopo essersi recato per un breve periodo in Austria per far visita al figlio Tano. Al suo rientro, l’avvocato costringerà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a rivedere le sue mosse. La dark lady avrà infatti un’idea astuta per far cadere il marito in una vera e propria trappola.

L’Alvarez Hermoso di rientro dall’Austria non cederà neanche di un millimetro la sua posizione nei confronti della moglie. Infatti, non esiterà a ricordarle che intende ancora fare annullare il loro matrimonio alla Sacra Rota. A quel punto, anche la Salmeron non si lascerà cogliere impreparata e, dopo aver sottolineato che anche lei non vuole rimanere legata a qualcuno che non l’ha mai rispettata, prima tradendola con la defunta Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e poi facendole perdere il bambino che aveva in grembo, darà appuntamento all’uomo in casa sua per il giorno successivo.

Inevitabilmente, i coniugi litigheranno con Genoveva che ribadirà per l’ennesima volta di non essere implicata nella morte di Marcia e accuserà il consorte di averla fatta soffrire più del dovuto. Tuttavia, quella della Salmeron sarà l’ennesima mossa astusa che prenderà forma in seguito ad un dialogo con Natalia Quesada (Astrid Janer).

Genoveva studia un piano perfetto per continuare a prendersi gioco dell’avvocato. Chiederà a Natalia, ormai divenute “amiche” di affari, di avvicinarsi sempre di più a Felipe e di…sedurlo! La giovane messicana prenderà la palla al balzo e accetterà immediatamente la richiesta della dark lady, spinta da un certo interesse nei confronti dell’Alvarez Hermoso, che a suo dire, è molto affascinante.

Un vero e proprio piano diabolico che, per il momento, non chiarirà quali siano le reali intenzioni della cattivona di Acacias. Comunque sia, Natalia darà immediatamente il via all’inganno per sedurre Felipe.

Un giorno, la sorella di Aurelio (Carlos de Austria) fingerà infatti di prendere una storta al piede nei pressi del vicolo di calle Acacias quando, ovviamente, ci sarà l’Alvarez Hermoso nei paraggi.