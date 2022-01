Il rossetto top per l’inverno (se hai gli occhi verdi e vuoi essere pazzesca)

Il rossetto dell’inverno se hai gli occhi verdi può essere un’arma di seduzione eccezionale. L’importante è conoscere i segreti giusti per scegliere quello perfetto per te!

Le donne con gli occhi verdi hanno un patrimonio di bellezza preziosissimo. Gli occhi chiari infatti sono piuttosto rari in gran parte d’Italia e, proprio per questo motivo, sono considerati più affascinanti e particolari degli occhi scuri.

Per questo motivo non valorizzarli come si deve sarebbe un vero peccato, anche e soprattutto utilizzando il make up.

Anche se è vero che nella maggior parte dei casi per valorizzare gli occhi si deve puntare sul make up delle palpebre, anche il trucco delle labbra gioca una parte fondamentale.

Non bisogna dimenticare infatti che il colore complementare del verde (formato da blu e giallo) è il viola, poiché è formato dalla combinazione del blu con l’altro colore primario, cioè il rosso.

Per questo motivo scegliere il viola come colore di punta per il proprio make up è sempre la scelta vincente se si hanno gli occhi verdi, soprattutto in inverno. In inverno infatti si può indossare questo colore anche sulle labbra, mentre nella stagione calda può risultare troppo cupo.

Il viola però ha una serie infinita di sfumature, ecco a chi stanno bene e quando si può utilizzare anche il rosso in tutto il suo splendore.

Il rossetto d’inverno perfetto per i tuoi occhi verdi (e non per quelli di altre)

Per creare un make up davvero top è fondamentale riuscire ad abbinare tutti i cosmetici al nostro incarnato. Per farlo è strettamente necessario conoscere il colore della nostra pelle (chiara, media o scura) ma soprattutto il colore del suo sottotono (freddo, neutro o caldo).

Il sottotono caldo presenta sempre una componente dorata e arancione che da alla pelle un’aria costantemente abbronzata anche nel pieno dell’inverno.

Il sottotono neutro è il più comodo in assoluto dal punto di vista del make up, perché letteralmente sta bene con qualsiasi colore.

Il sottotono freddo implica che le ombre del viso abbiano sfumature bluastre o violacee, soprattutto in corrispondenza delle occhiaie che invece sono brune nel caso di un sottotono caldo.

A seconda del sottotono che si possiede è necessario scegliere un colore di rossetto (e di cosmetici in generale) che tenda verso il caldo o il freddo. In pratica: colori caldi per il sottotono caldo, colori freddi per quello freddo, tutti i colori per quello neutro.

A seconda del sottotono della propria pelle è possibile quindi stilare una lista del rossetto ideale in inverno per chi ha gli occhi verdi:

Occhi verdi, pelle chiara con sottotono caldo

Marrone caldo chiaro o scuro

Occhi verdi, pelle media o scura con sottotono caldo

Viola Borgogna (o burgundy), viola melanzana, rosso magenta

Occhi verdi, pelle chiara con sottotono freddo

Marrone freddo chiaro o scuro

Occhi verdi, pelle media o scura con sottotono freddo

Viola freddo (che tende al blu più che al rosso), bordeaux, amaranto

Come truccare gli occhi con il rossetto viola?

Se si decide di puntare tutto sull’effetto “wow” delle labbra, bisognerà utilizzare un trucco molto leggero e il più possibile neutro per gli occhi.

Anche se in determinate occasioni un total look viola può essere davvero molto chic, come a una festa, una cerimonia o un’occasione importante, bisogna tener presente che è molto impegnativo.

Il consiglio è di optare sempre per un trucco nude, mantenendo la palpebra il più luminosa possibile. Un ottimo schema di applicazione del colore è certamente l’half cut crease, che permette di dare profondità allo sguardo in maniera discreta e naturale, senza appesantirlo eccessivamente.

Dal momento che non è opportuno osare troppo con il colore dell’ombretto, l’ideale è puntare tutto sulle ciglia, utilizzando molto mascara ben applicato oppure un bel paio di ciglia finte.

Se non si ha dimestichezza con la loro applicazione, il nostro consiglio è di rivalutare il piegaciglia. Questo strumento, che spaventa moltissime donne, in realtà è di facilissimo utilizzo e fa davvero miracoli. L’importante è non commettere quei piccoli errori che, oltre a compromettere il risultato, possono rovinare le ciglia.